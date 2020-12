Zwiastuny gier The Game Awards 2020: nowy Mass Effect, Dragon Age, Perfect Dark, ARK 2

Impreza The Game Awards 2020 to nie tylko plebiscyt najlepszych i najpopularniejszych gier mijającego roku, ale również okazja do pokazania zwiastunów tych tytułów, które dopiero przed nami. Zebraliśmy dla was wszystkie trailery w jednym miejscu.

Grą 2020 roku według jury The Game Awards 2020 zostało The Last of Us Part II. Tytuł na wyłączność dla PlayStation 4 zyskał uznanie również naszego serwisu, chociaż w mojej personalnej ocenie drugi rozdział historii był minimalnie gorszy od niesamowitej części pierwszej. Nie zmienia to oczywiście faktu, że TLoU2 to produkcja w którą trzeba zagrać.

Podczas The Game Awards 2020 pokazano wiele świetnych zwiastunów nadchodzących gier, dodatków i DLC.

Mam wrażenie, że tegoroczna edycja TGA upływa pod hasłem „duchowy spadkobierca“. Zapowiedziano nieformalne sequele takich tytułów jak Dead Space czy Left 4 Dead, pochodzące od producentów oryginalnych odsłon obu tych serii. Dodatkowo EA postanowiło naprężyć swój cRPG-owy muskuł, pokazując materiały z nowego Mass Effect oraz nowego Dragon Age. Miłym akcentem TGA była obecność aż dwóch polskich gier.

Bez zbędnego przeciągania, poniżej znajdziecie wszystkie najważniejsze, najciekawsze zwiastuny zaprezentowane podczas The Game Awards 2020. Miłego oglądania:

Polacy z Flying Wild Hog zapowiadają Evil West

Rodzime Outriders otrzymało kolejny zwiastun z rozgrywką

Dodatek Odyssey do Elite Dangerous wygląda niesamowicie

Nadchodzi nowy Mass Effect… i to w zasadzie tyle

Kolejne Dragon Age z postaciami znanymi fanom serii

The Callisto Protocol to duchowy spadkobierca Dead Space

Duchowego spadkobiercę ma też Left 4 Dead. Oto Back 4 Blood

Perfect Dark powraca z niepamięci, ponownie jako tytuł dla Xboksa

Vin Diesel w ARK 2. Seria otrzyma też gwiazdorską animację

Microsoft Flight Simulator nareszcie na konsoli

Season to niezależna, urocza gra przygodowa

Sephiroth z Final Fantasy pojawi się w Smash Bros Ultimate…

… z kolei w Fortnite pojawi się sam Master Chief

Twórcy emocjonalnego Gone Home zapowiadają Open Roads

It Takes Two będzie świetną grą co-op przed jednym ekranem

Popularne Among Us otrzyma zupełnie nową mapę

Kooperacyjny Endless Dungeon zauroczył mnie animacjami

Twórcy chwytającego za serce Valiant Hearts tworzą Road 96

Fall Out: Ultimate Knockout otrzymuje nowy, zimowy sezon

Twórcy znanego MMO pokazują cRPG dla jednego gracza: Crimson Desert

Evil Dead: The Game wygląda nieco jak klon Dead by Daylight

Roguelike Returnal dla PlayStation 5 na nowej rozgrywce

Monster Hunter Rise dla Switcha jest skazany na sukces

Oblivion motywem przewodnim nowego dodatku do TES Online

Fabularne Ruined King: A League of Legends Story w akcji