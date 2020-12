Pozwolą ci sterować robotem Herkulesem i jeszcze o programowaniu nauczą. Ten pomysł nie ma wad

Hour of Code to dobra okazja na sprawdzenie i zwiększenie naszych kompetencji programistycznych. Przy czym nasz wiek, wykształcenie i pojęcie o programowaniu nie mają większego znaczenia. Atrakcji nie zabraknie dla nikogo.

Hour of Code (ang. Godzina Kodowania) to wyjątkowo pożyteczna tradycja. Każdego roku liczne podmioty organizują zajęcia, wydarzenia bądź spotkania mające ułatwić i promować naukę programowania. Interesować się zagadnieniem warto – niezależnie od obranych do analizy badań, ze wszystkich wynika, że programista to jeden z najbardziej przyszłościowych i najpewniejszych zawodów. Warto nie tylko samemu badać temat, ale i zwrócić uwagę najbliższych. Na przykład naszych pociech.

Amazon STEM Kindloteka we współpracy ze Stowarzyszeniem Cyfrowy Dialog po raz kolejny dołącza się do inicjatywy. De facto mamy coś dla 1. dzieci, 2. młodzieży, 3. rodzin, 4. nauczycieli, edukatorów i rodziców (ta ostatnia to jedna grupa). We wszystkich warsztatach będziemy mogli wziąć udział nie wychodząc z domu – wystarczy Internet, przeglądarka internetowa i odwiedzenie tego adresu. Wszystkie są bezpłatne i nie wymagają wcześniejszej rejestracji.

Godzina kodowania z Amazon STEM Kindloteka – spotkania online.

Pierwszym z proponowanych spotkań jest możliwość programowania robota Herkulesa – takiego samego, jakiego Amazon używa w swoich centrach logistycznych. Spotkanie przeznaczone jest przede wszystkim dla młodzieży. Uczestnicy przy pomocy platformy CoderZ i i przygotowany przez Amazon Cyber Robotics Challenge będą mogli decydować o zachowaniu robota przez tworzenie względnie prostych algorytmów programistycznych. Uczestnicy zatem nie tylko mają szansę na rozwój swoich programistycznych zdolności, ale na dodatek będą mogli zobaczyć jak funkcjonuje centrum logistyczne Amazon. Spotkanie odbędzie się w dwóch terminach, 8 i 10 grudnia – obydwa o godzinie 16:00.

Drugie ze spotkań przeznaczone jest dla nauczycieli, edukatorów i rodziców. Na nim dowiedzą się czym jest STEM, co to w praktyce oznacza i jak wdrożyć tę metodologię– i czy warto – w codziennym nauczaniu dzieci. Zarówno w ramach edukacji szkolnej, jak i przy okazji rozwijania zainteresowań. Spotkanie odbędzie się 7 grudnia o 19:00.

Trzecie ze spotkań przygotowane jest z myślą o wspólnej aktywności rodziców i najmłodszych – szczególnie o dzieciach w wieku 6-8 lat, które Amazon zaprasza wraz z opiekunami. Podczas webinaru uczestnicy, przy pomocy prowadzących i rodziców, będą rozwijać zdolności programistyczne za pomocą kartek, kredek, flamastrów i tabletów bądź telefonów. Spotkanie odbędzie się 12 grudnia o 11:00.

Ostatnie przeznaczone jest głównie do nauczycieli i edukatorów. Na nim będzie można dowiedzieć się czym jest SCRUM, jak tę metodę stosować w praktyce i jak łączyć SCRUM z narzędziami wykorzystywanymi w edukacji zdalnej. To spotkanie odbędzie się 9 grudnia o 19:00.

No właśnie – czym jest ten STEM?

Akronim STEM powstał ze złożenia czterech kluczowych dziedzin edukacji, w których nadal brakuje specjalistów. Są to Science, Technology, Engineering, Math. Kompetencje w tych dziedzinach staną się fundamentem przyszłych stanowisk pożądanych na rynku, niezależnie od tego jaką formę właściwie przybiorą. Rozumiejąc jak działa nowoczesna technika, będziemy w stanie łatwiej przyswoić wymagane przez nas kompetencje przyszłości – nawet jeżeli dany zawód na dziś nie istnieje, więc trudno się go wyuczyć.

Edukacja STEM ma pokazać uczniom, że matematyka czy biologia mogą być inspirującą edukacyjną przygodą i wyzwaniem, wymiernie przekładającym się na nasze życie i otwierającym ciekawe perspektywy rozwoju, na przykład w branży IT.

To nie jest pierwsza tego rodzaju inicjatywa Amazon STEM Kindloteki.

Program Amazon STEM Kindloteka, realizowany we współpracy ze Stowarzyszeniem Cyfrowy Dialog, ma na celu pomóc w zdobywaniu kompetencji przyszłości oraz edukować uczniów i nauczycieli według modelu STEM. STEM Kindloteki to specjalnie zaaranżowane kreatywne i wielofunkcyjne przestrzenie, które powstają w całej Polsce - w szkołach, centrach kultury i bibliotekach zlokalizowanych w sąsiedztwie centrów logistycznych Amazon. Zostały stworzone do czytania, prowadzenia zajęć programistyczno – robotycznych, majsterkowania, muzykowania, odkrywania czy doświadczania, w czym uczestnikom towarzyszą przeszkoleni nauczyciele, bibliotekarze i edukatorzy. W ramach STEM Kindloteki organizowane są dodatkowo również różnorodne lekcje i warsztaty online. W ubiegłym roku szkolnym przeprowadzono 136 zajęć. Uczestniczyło w nich 35 tys. osób, a kolejne 30 tys. obejrzało je później. Od września program wystartował z kolejną edycją.

*- Tekst powstał przy współpracy z Amazon.