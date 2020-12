Smart dom nie musi być drogi. Sonoff Pow R2 nie wyczyści portfela, a potrafi dużo

Od czego zacząć przemianę naszego domu w smart dom, żeby nie zrujnować domowego budżetu? Sonoff Pow R2 jest jednym z najlepszych i najtańszych punktów startowych.

56,99 zł - tyle wystarczy wydać, żeby zacząć swoją przygodę ze smart domem. I nie ma tutaj żadnych haczyków. Nie trzeba do tego doliczać kosztu zakupu żadnych bramek, nie trzeba przerabiać instalacji, nie trzeba pruć ścian i wzywać do wszystkiego fachowców.

Czym jest Sonoff Pow R2?

Moduł Pow R2, znanej wielu fanom smart domów firmy Sonoff, to pojedynczy moduł sterujący, który włączamy do naszej sieci elektrycznej przed urządzeniem, którym chcemy sterować.

Ma przy tym stosunkowo niewielkie wymiary (114 x 52 x 32 mm), więc bez problemu możemy go ukryć w dowolnym miejscu (np. pod blatem albo stołem), zainstalować w szafce rozdzielczej albo - z wykorzystaniem dodatkowej, wodoodpornej obudowy, wykorzystać do sterowania urządzeniami na dworze.

Co daje podpięcie Sonoff Pow R2 do dowolnego urządzenia?

Przede wszystkim zyskujemy możliwość zdalnego sterowania nim z poziomu aplikacji mobilnej. Sonoff Pow R2 ma przy tym wbudowany moduł WiFi, więc nie jest konieczna instalacja dodatkowych bramek - R2 łączy się z naszą domową siecią i nie ma już wtedy znaczenia, czy znajdujemy się 2 metry od niego, czy wyjechaliśmy na wakacje na drugi koniec świata - cały czas możemy nim zdalnie sterować, włączając np. światło, radio albo dowolny inny sprzęt.

Możemy to robić zresztą nie tylko my sami - urządzenie można udostępnić innym użytkownikom, np. członkom rodziny.

Mało tego - Sonoff Pow R2 oferuje nie tylko możliwość zdalnego sterowania, ale i - co jest bardzo rzadko spotykane w tym segmencie cenowym - pomiaru energii pobieranej przez podłączone urządzenie. Możemy więc kontrolować nie tylko to, kiedy działają wybrane sprzęty, ale też ile energii zużywają. Maksymalna obsługiwana moc urządzenia odbiorczego to 3500 W, więc nawet podłączenie bojlera elektrycznego do Pow R2 nie będzie dla niego wyzwaniem.

Kluczowy jest jednak fakt zgodności Pow R2 z systemami smart dom i asystentami.

Z poziomu domyślnej aplikacji możemy wprawdzie ustawiać m.in. harmonogramy działania dla wybranych sprzętów (np. oświetlenia), ale pełnię możliwości wykorzystamy wtedy, kiedy podłączymy Pow R2 do zewnętrznych systemów.

Przykładowo połączenie z IFTTT umożliwi nam automatyzację włączenia i wyłączenia urządzenia na bazie innych czynników. Może to być zachód albo wschód słońca, ale może to być też otwarcie lub zamknięcie drzwi zarejestrowane przez inny czujnik. Lista scenariuszy jest tutaj właściwie nieograniczona - każdy smart sprzęt w naszym domu może się stać sterownikiem dla Pow R2.



Sonoff Pow R2 jest też zgodny z najpopularniejszym w Polsce asystentem głosowym - tym dostarczanym przez Google'a. Jest w stanie porozumieć się też z systemem Google Home. Jeśli z kolei wolimy Amazona i jego Alexę - tutaj też nie będzie żadnego problemu z komunikacją.



