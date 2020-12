Wybierasz produkt, płacisz za niego smartfonem i wychodzisz z drogerii. Tak działa Rossmann GO

Tak powinny wyglądać każde zakupy: wybieramy produkt, skanujemy go telefonem, płacimy online i wychodzimy ze sklepu. Zero stresu i stania w kolejce - tak jest w Rossmannie.

Zakupy mogą być uciążliwe, zwłaszcza w czasach pandemii koronawirusa, podczas której wolimy kupować maksymalnie bezpiecznie. Nikt przecież nie chce (i nie lubi) stać w długich kolejkach.

Sieć Rossmann zdaje sobie sprawę z tych potrzeb. I dobrze, bo drogerie są w tych czasach jednymi z najważniejszych sklepów, z jakich korzystamy.

Rossmann GO to nowa funkcja, z której możemy korzystać od 1 grudnia. Proces zakupowy jest tak prosty, jak opisaliśmy na początku tego tekstu i sprowadza się do wyboru produktów, zeskanowania ich i płatności online. Możemy to zrobić we wszystkich drogeriach stacjonarnych Rossmanna w Polsce. Jest ich aż 1500.

Żeby korzystać z funkcji Rossmann GO potrzebujemy dwóch rzeczy - smartfona i aplikacji Rossmann PL – tej samej, z której korzysta 7 mln klientów sieci.

Jak kupować w sklepach Rossmann bez płacenia przy kasie?

Po pierwsze, musimy zainstalować aplikację Rossmann PL, a jeżeli już ją posiadamy, zaktualizować do najnowszej wersji. Znajdziemy ją w sklepach z aplikacjami Google Play – dla smartfonów z Androidem, App Store – dla iPhone’ów i Huawei App Gallery – dla urządzeń Huaweia. Jeżeli jeszcze tego nie uczyniliśmy, powinniśmy przystąpić do Klubu Rossmann.

Podczas pierwszego użycia, aplikacja poprosi nas o zgodę na korzystanie z aparatu w naszym telefonie – należy ją wyrazić, bo właśnie aparat posłuży nam za skaner i pozwoli sfinalizować transakcję.

Oprócz tego powinniśmy zgodzić się na udostępnianie aplikacji naszej lokalizacji. Dlaczego? Żeby aplikacja „wiedziała”, w której konkretnie drogerii się znajdujemy. Ma to znacznie dla łańcucha dostaw. Alternatywnie możemy zeskanować QR kod sklepu. Naklejkę z nim znajdziemy przy kasach samoobsługowych i przy czytnikach cen.

Za pośrednictwem funkcji Rossmann GO możemy kupować wszystkie towary dostępne w drogeriach. Po ich wybraniu skanujemy je przy pomocy aplikacji. Zapłacić możemy dodaną wcześniej kartą płatniczą, ale także BLIKIEM, Google Pay, Apple Pay i przelewem online. Musimy to zrobić oczywiście przebywając drogerii.

Jeżeli wolimy zapłacić przy kasie, nic nie stoi na przeszkodzie – dodanych w aplikacji produktów nie musimy ponownie skanować. Podchodzimy do kasy z kodem kreskowym, który pojawi się na ekranie smartfonu.

Kupując aplikacją Rossmann nie musimy się martwić o rabaty. Zostaną one właściwie rozliczone podczas finalizacji transakcji. Automatycznie doliczą się też punkty Klubu Rossmann.

Dlaczego warto korzystać z funkcji Rossmann GO?

Najważniejszy powód to unikanie kolejek. Wchodzimy do sklepu, wybieramy produkty, skanujemy je i opłacamy, wychodzimy. Drugi powód wypływa z pierwszego – oszczędzamy czas. Nie musimy czekać aż klient przed nami uzbiera potrzebny bilon do końcówki ceny, a ma właśnie ochotę pozbyć się jednogroszówek. Tak powinno być w każdym sklepie.

Tekst powstał we współpracy z marką Rossmann.