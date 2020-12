Stwórz więzienie doskonałe. Uznany Prison Architect za darmo na GOG

Prison Architect to bardzo popularna i uznana gra menedżerska polegająca na prowadzeniu własnego więzienia o zaostrzonym rygorze. Teraz możecie zdobyć ją za darmo na platformie GOG. Do tego razem z dodatkiem.

GOG.com to polska platforma cyfrowej dystrybucji, należąca do grupy CD Projekt. GOG sprzedaje produkty bez zabezpieczeń DRM, dostosowuje stare klasyki do nowych systemów operacyjnych, a także posiada własny launcher łączący biblioteki wielu platform z grami w spójną i wygodną całość. Gdyby tej dobroci było zbyt mało, od czasu do czasu można tutaj zgarnąć grę za darmo.

Najnowszą darmową produkcją na GOG jest lubiany i uznany Prison Architect.

Prison Architect to gra menedżerska, w której gracz projektuje, buduje oraz prowadzi więzienie o zaostrzonym rygorze. Poza 10-godzinną kampanią zapoznającą z większością mechanik rozgrywki, gracz otrzymuje tryb swobodnej budowy oraz specjalny moduł Escape, polegający na ucieczce z własnego więzienia lub więzienia zaprojektowanego przez innego gracza.

Tytuł w wersji na GOG nie posiada żadnych zabezpieczeń uprzykrzających rozgrywkę. Gra działa na systemach Windows, Mac OS oraz Linux. Do tego jest dostępna w polskiej wersji językowej. Gdyby tego było mało, do zgarnięcia za darmo jest także dodatek do Prison Architecta o nazwie Cleared For Transfer, dodający do gry m.in. mechanikę przenoszenia więźniów.

W zamian za darmową grę GOG prosi o wyrażenie zgody na otrzymywanie komunikacji marketingowej.

Taka zgoda jest niezbędna, aby otrzymać popularną grę menedżerską (wraz z dodatkiem) za darmo. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby po sfinalizowaniu transakcji zrezygnować z takiej marketingowej korespondencji. Jeśli jednak lubicie promocje na gry wideo, warto dać GOG szansę. Na tej platformie regularnie pojawiają się naprawdę niezłe rabaty. Jak np. aktualny, do 91 proc. taniej na gry cRPG.

Prison Architect jest do zgarnięcia za darmo jeszcze przez około 24 godziny Po tym czasie gra wróci do swojej zwyczajowej ceny na GOG, wynoszącej 85 zł.