Gdzie kupić prezent dla dziecka? Sprawdź ofertę operatorów telefonii komórkowej! Play przygotował specjalne zestawy JUNIOR BOX oraz pakiet usług z myślą o najmłodszych.

Czasy, gdy u operatorów telefonii komórkowej można było kupić co najwyżej telefon, już minęły. Teraz sieci takie jak Play przygotowują z myślą o konsumentach i ich potrzebach wiele różnych promocji. Zimą w ofercie pojawiają się całe zestawy świąteczne, w skład których wchodzi nie tylko elektronika, ale także pakiety usług. Przygotowane są one z myślą nie tylko o osobie opłacającej rachunek, ale również o jego lub jej bliskich.

Play JUNIOR BOX w trzech odsłonach — zawartość pudełka

W ramach najnowszej świątecznej promocji rodzice mogą zafundować dzieciakom zestaw urządzeń w atrakcyjnej cenie. Z oferty Play mogą w dodatku skorzystać wszyscy — zarówno dotychczasowi abonenci, jak i klienci innych sieci. Na nich wszystkich czekają do wyboru dwa warianty składające się z telefonu i gadżetu.

Główną atrakcją pierwszego zestawu JUNIOR BOX w Play składa się smartfon LG K41S. Urządzenie zostało wyposażone w 6,55-calowy ekran, na którym znakomicie będą się prezentowały filmy oraz uwielbiane przez małolatów gry wideo. Panel ma rozdzielczość 1600 na 720 punktów, co przekłada się na proporcje 20:9 i zagęszczenie pikseli na poziomie 268 ppi.

Co jeszcze potrafi LG K41S?

Smartfon napędza procesor Mediatek Helio P22, który wspiera 3 GB RAM-u. Do tego dochodzi 32 GB przestrzeni (z opcją rozbudowy za pomocą kart microSDXC) oraz poczwórny główny aparat fotograficzny. Składają się na niego obiektyw główny 13 MPix (f/2.0, 28 mm, PDAF), obiektyw ultraszerokokątny 5 MPix, (f/2.2, 115˚), obiektyw do zdjęć typu makro 2 MPix (f/2.4) i czujnik głębi 2 MPix (f/2.4).

Oprócz tego w zestawie znalazły się prawdziwie bezprzewodowe słuchawki z brązowym etui w kształcie misia. Dzięki nim najmłodsi będą mogli wygodnie oglądać swoje ulubione animacje z YouTube’a bez denerwowania rodziców wydobywającym się z głośnika telefonu hałasem.

LG K41S + bezprzewodowe słuchawki „Miś” — ile trzeba zapłacić za ten zestaw?

JUNIOR BOX w Play to oferta typu MIX. W jej ramach klienci mogą liczyć na nielimitowane gigabajty przez 3 miesiące, w tym 10 GB z pełną prędkością — akurat na przerwę świąteczną i ferie. Po tym czasie, gdy dziecko się już nowym telefonem nacieszy, pakiet zmniejszy się do 4 GB. Dostępne są też nielimitowane wiadomości do wszystkich sieci oraz rozmowy bez limitów w Play. Operator dorzuca też 400 min. na numery innych operatorów.

Abonenci, którzy zdecydują się na taki zestaw, będą musieli opłacać go przez dwa lata. Przez pierwsze 12 miesięcy doładowania wynoszą po 40 zł miesięcznie, a przez kolejne 12 miesięcy — po 80 zł miesięcznie. Oznacza to, że koszt całej umowy wynosi 1440 zł za dwa lata korzystania z usługi.

Drugi zestaw JUNIOR BOX w Play na święta 2020 zawiera w sobie smartfona Xiaomi Redmi 9A i opaskę Xiaomi Mi Band 4.

Redmi 9A to 6,53-calowy smartfon, w którym wyświetlacz ma rozdzielczość 1600 na 720 pikseli i proporcje 20:9 przy 269 ppi. Jego sercem jest układ MediaTek Helio G25, a do tego dochodzi 2 GB RAM-u i 32 GB przestrzeni na system i dane z opcją rozbudowy poprzez karty microSDXC. Telefon ma też 13-megapikselowy aparat główny.

Opaska fitnessowa sprzedawana razem z tym telefonem potrafi liczyć kroki i spalone w ciągu dnia kalorie. Dziecko, które nie chodzi teraz do szkoły, może dzięki temu dbać o to, by zapewnić sobie codziennie porcję ruchu — można je np. nagradzać wieczorem za spalone w ciągu dnia kalorie.

Jeśli chodzi o warunki umowy, to są one identyczne jak w przypadku pierwszego zestawu JUNIOR BOX (10 GB przez kwartał, potem 4 GB, nielimitowane rozmowy w Play oraz SMS-y i MMS-y do wszystkich sieci, 400 min. do innych sieci). Na tym jednak nie koniec.

Trzeci wariant JUNIOR BOX to oferta abonamentowa.

W tym przypadku klienci mogą liczyć na smartfon Motorola Moto E7 plus z 6,5-calowym wyświetlaczem (1600 na 720 pikseli, proporcje 20:9, 270 psi) oraz podwójnym aparatem głównym (48 Mpix, 2 Mpix). Smartfon napędza procesor Qualcomm Snapdragon 460 z aż 4 GB RAM-u i 64 GB przestrzeni dyskowej (w tym na system i dane).

Drugim gadżetem w tym wariancie JUNIOR BOX jest opaska sportowa Xiaomi Mi Band 4 — taka jak w zestawie ze smartfonem Xiaomi Redmi 9A w ramach oferty typu MIX. Opaskę również otrzymuje się w prezencie do smartfona. W tym przypadku można liczyć jednak nie na jedną, tylko na dwie karty SIM (dla dziecka i rodziny), z których każda ma aż 20 GB internetu mobilnego oraz pakiety nielimitowanych rozmów i wiadomości SMS/MMS. Za to wszystko płaci się 1 zł na start, a zestaw urządzeń z dwoma numerami to koszt 110 zł miesięcznie przez dwa lata.

Oprócz tego we wszystkich trzech przypadkach Play dorzuca pakiet Bezpieczna Rodzina Premium — w przypadku oferty typu MIX na miesiąc, a w abonamencie na kwartał. Później można z tego rozwiązania zrezygnować lub dalej je opłacać (koszt wynosi 9,99 zł/mies. w wersji Standard i 19,99 zł/mies. w wersji Premium).

Czym jest Bezpieczna Rodzina Play?

W ramach przygotowanego we współpracy z firmą Locon pakietu, który dostępny jest za darmo na miesiąc w świątecznych pakietach JUNIOR BOX, bliscy mogą wzajemnie się namierzać na mapie świata. W tym celu wystarczy skorzystać z aplikacji, wysłać SMS-a lub wejść na stronę internetową. To rozwiązanie przyda się rodzicom — będą mogli kontrolować, czy ich pociechy są faktycznie tam, gdzie powinny.

Oprogramowanie można wykorzystać do limitowania czasu spędzanego z konkretnymi aplikacjami i monitorowania tego, co dziecko ogląda np. na YouTubie. W aplikacji można ustawić bezpieczne strefy, takie jak np. dom czy szkoła, a Bezpieczna Rodzina Premium będzie wysyłać powiadomienia za każdym razem, gdy dziecko opuści taką strefę lub się w niej pojawi.

Oprócz tego operator przygotował dla swoich najmłodszych abonentów Akademię Team Play. To platforma, która ma budzić w dzieciach ciekawość. Operator obiecuje, że ułatwi rozwój zainteresowań dziecka, a jej główne atuty to kultywowanie pasji, dostarczanie emocji i rozbudzanie kreatywności, a także zapewnianie rozrywki i inspiracji. To wszystko oczywiście w miłej i bezpiecznej atmosferze — oczywiście za darmo!

