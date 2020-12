Microsoft Authenticator staje się menedżerem haseł

Microsoft Authenticator to aplikacja dla osób ceniących sobie bezpieczeństwo logowania. Niebawem jej funkcjonalność zostanie zwiększona, ale tym samym zniknie jeden z powodów do używania mobilnego Edge’a.

Jeszcze nie masz dwuetapowego uwierzytelniania na najważniejszych dla siebie kontach internetowych? Zmień to natychmiast. 2FA powinno być włączone we wszystkich istotnych usługach. Dzięki niemu, nawet gdy niepowołane osoby w jakiś sposób pozyskają do nich hasła, to i tak każde nieautoryzowane logowanie będziemy mieć szansę natychmiast zablokować.

Jednym z narzędzi do dwuetapowego uwierzytelniania użytkownika może być aplikacja Microsoft Authenticator, dostępna na Androida, iOS-a i iPadOS-a. Pierwotnie została opracowana wyłącznie z myślą o 2FA dla Kont Microsoft – ale dziś możemy ją wykorzystać z niemal dowolnym innym kontem internetowym z 2FA.

Dziś zapewnia kody do uwierzytelniania dwuetapowego. Niebawem Microsoft Authenticator przejmie rolę menedżera haseł.

Windows Central informuje o poszerzeniu testów funkcji menadżera haseł w aplikacji. Po raz pierwszy ta pojawiła się u drobnej grupki użytkowników na początku ubiegłego miesiąca, ale dziś ponoć trafiła do sporej grupy użytkowników – niestety, jeszcze nie do mnie, więc nie mogę podzielić się wrażeniami z testów.

Nowa wersja Authenticatora zyska w ustawieniach dodatkową funkcję, jaką jest autouzupełnianie haseł. Aplikacja może przy tym zastąpić domyślnego menadżera haseł w systemie na przykład pęk kluczy iCloud. A skąd będzie pobierać bazę haseł?

Będą to:

Hasła zapisane na bieżącym urządzeniu

Hasła z innych urządzeń zapamiętane na nich za pośrednictwem Authenticatora

Hasła zapamiętane w przeglądarce Microsoft Edge

To ostanie jest szczególnie ciekawe. Microsoft Edge to bardzo dobra mobilna przeglądarka, ale posiadająca silną konkurencję. Do tej pory używanie jej na wszystkich urządzeniach (lub stosowanie dedykowanego menedżera haseł od innej firmy) było jedynym sposobem na łatwą synchronizację haseł.

Teraz jednak będziemy mogli na przykład na Windowsie używać Edge’a, zaś na iPadzie przeglądarki Safari – a i tak nasze hasła zostaną zsynchronizowane i przechowane w bezpieczny sposób w Authenticatorze.

Microsoft jeszcze nie zapowiedział oficjalnie nowości. W związku z tym niestety jeszcze nie wiemy, kiedy omawiana funkcja trafi do wszystkich użytkowników.