Mamy już kolor roku 2021. Nie jest to cyberpunkowa żółć, choć było blisko

Wiele osób w żartach przyznawało, że kolorem roku zostanie cyberpunkowa żółć. I choć tablice na Facebooku i Twitterze rzeczywiście nabrały tej barwy, to kolorem roku został nieco inny odcień żółtego. A wraz z nim również neutralna szarość.

Już od ponad 20 lat Pantone - amerykański gigant dziedziny poligrafii - przyznaje nagrodę dla koloru roku. Color of the Year 2021 to de facto nie jedna, lecz dwie barwy. Królami palet barw został kolor jasnożółty i neutralny szary.

Kolory roku 2021 to żółty Pantone 13-0647 Illuminating oraz szary Pantone 17-5104 Ultimate Gray.

Skąd taki dobór barw? Jak zwykle odbiór kolorów jest w dużej mierze cechą indywidualną, ale Pantone uzasadnia swoją decyzję odwołując się do trudnego roku 2020 dotkniętego pandemią. Szary kolor Pantone 17-5104 Ultimate Grey to ponadczasowa barwa, która kojarzy się ze spokojem i opanowaniem. Często elementy w tym kolorze kojarzą się nam z czymś solidnym, z pewną niezmienną bazą, co daje poczucie, że taki element jest zdolny przetrwać próbę czasu.

Z kolei żółty kolor Pantone 13-0647 Illuminating jest jasny, energetyczny i optymistyczny. Kojarzy się z witalnością i energią, czyli pozytywnymi elementami, które podnoszą na duchu.

Jeżeli chcecie wykorzystać kolory w swoich projektach, ich wartości wyglądają następująco:

Pantone 17-5104 Ultimate Grey: RGB 147, 149, 151; HEX 939597,

Pantone 13-0647 Illuminating: RGB 245, 223, 77; HEX F5DF4D.

Uwaga, kolory uzyskane z wartości wymienionych wyżej na ekranie komputera mogą się różnić od barw Pantone w druku, o czym dalej.

Dla porównania, cyberpunkowy kolor żółty to Pantone 3945C, o czym oficjalnie poinformował CD Projekt RED po wielu pytaniach fanów.

Z kolei kolorem roku 2020 według Pantone był klasyczny niebieski.

Dlaczego Pantone wybiera kolor roku?

Pantone jest przedsiębiorstwem poligraficznym wyznaczającym standardy dla wzorców barw. Wzornik Pantone jest bodajże najbardziej znaną paletą kolorów w poligrafii. Podstawowa skala Pantone Color Matching System (PMS) zawiera 1761 kolorów. Każdy z nich jest oznaczony własnym numerem, ale skala dopuszcza też dodatkowe oznaczenia opisujące np. metaliczność lub fluorescencję.

Co ciekawe, kolorów ze skali Pantone nie da się jednoznacznie przełożyć na cyfrowe gamuty barw, a zwłaszcza na bazowy gamut sRGB będący standardem w internecie. Kolory Pantone bazują na mieszaninie aż 18 pigmentów, przez co na ekranie komputera mogą wyglądać inaczej niż w druku, zwłaszcza, że Pantone definiuje nawet parametry oświetlenia, w jakich należy oglądać wydrukowane kolory. Dlatego też na stronie producenta znajdziemy wartości RGB i Hex, które odwzorowują barwy na ekranie monitorów sRGB najwierniej jak to możliwe, ale nie musi to być idealny odcień.

Czy wybór koloru roku ma jakiekolwiek znaczenie praktyczne?

Jak najbardziej. Wybór Pantone co roku przekłada się na trendy we wzornictwie i sztukach wizualnych, np. grafice. Namaszczenie przez Pantone gwarantuje, że dany kolor będzie wpisywał się w nowoczesne trendy, choć z drugiej strony, można wpaść w pułapkę braku oryginalności w swoim projekcie.