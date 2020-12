Ekspresy dla zabieganych. Jak wybrać ekspres, który wszystko robi sam?

Dla jednych przygotowywanie kawy to cudowny rytuał, inni nie mogą lub wcale nie chcą sobie na niego pozwolić, bo liczą cenne minuty do wyjścia z domu lub wolą spędzić ten czas na innych aktywnościach. Jeśli należysz do tej drugiej grupy, sprawdź, jakie cechy powinien mieć twój ekspres i jakie urządzenia będą najlepsze dla zabieganych.

Jaki ekspres do kawy zrobi wszystko za nas?

Ekspres do kawy wynaleziono, aby usprawnić i przyspieszyć przygotowywanie napoju lubianego przez miliony ludzi na całym świecie. Nie każde urządzenie tego typu będzie jednak odpowiednie dla osób naprawdę ceniących czas. Jakie cechy powinien mieć ekspres, abyśmy mogli na niego liczyć nawet podczas szalonych poranków?

Automatyczny

Kiedy podczas przygotowywania kawy, nie mamy zbyt wiele czasu na zastanawianie się nad proporcjami, temperaturą, mieleniem i etapami parzenia, zrezygnujmy z urządzeń kolbowych i przelewowych i postawmy na ekspresy automatyczne np. marki De’Longhi. To właśnie one zaparzą wybrany przez nas napój najszybciej i po przyciśnięciu jednego guzika.

Z wbudowanym młynkiem

Ekspres dla zabieganych powinien zawierać w sobie wszystko, co potrzebne do przygotowywania kawy. Nie mamy czasu na mielenie ziaren w osobnym młynku. Szukajmy urządzenia, w którym jest on wbudowany. Najlepiej, aby był żarnowy i stalowy, ponieważ jest bardziej precyzyjny i ostry, dzięki czemu nie miażdży ziaren, tracąc cenne aromaty i smak.

Z czytelnym wyświetlaczem i menu

Zrezygnujmy z urządzenia, które ma niewygodny panel (w formie przycisków lub wyświetlacza) lub podawane przez nie komunikaty są niezrozumiałe, a proces przygotowywania wymaga od nas przejścia wielu zbędnych kroków. Zastanawianie się nad tym, co „powiedział” do nas ekspres nie jest tym, czym chcemy zajmować się podczas zabieganych poranków lub leniwych wieczorów.

Z automatycznym systemem mlecznym

Espresso i duża czarna to za mało? Miłośnicy kawowych napojów z dodatkiem mleka i puszystej pianki powinni rozglądać się za urządzeniami dedykowanymi kawom mlecznym z najbardziej intuicyjnym i bezobsługowym systemem mlecznym. Jeśli zależy nam na maksymalnym skróceniu czasu przygotowywania, zrezygnujmy z ekspresów z dyszą manualną, ponieważ w ich wypadku, mleczną piankę musimy zrobić ręcznie, tracąc cenne minuty. Pozostają więc systemy automatyczne: z rurką i karafką. Ten pierwszy będzie działał sprawnie i szybko, jednak wymaga od nas więcej wysiłku przy czyszczeniu oraz wymiany długiej i cienkiej rurki co 3 miesiące. Najbardziej efektywny i sprawny system to ten z wbudowaną karafką. Często ma ona wbudowany program automatycznego czyszczenia i płukania.

Z automatycznym czyszczeniem i odkamienianiem

Aby ekspres działał szybko, sprawnie i nie wymagał uciążliwych konserwacji oraz napraw, trzeba go regularnie czyścić i odkamieniać. Jeśli zależy nam na czasie, wybierzmy tylko taki, który robi to wszystko automatycznie. Użytkowanie ułatwia też możliwość łatwego rozłożenia i złożenia oraz mycia najważniejszych elementów w zmywarce.

Ranking ekspresów do kawy dla zabieganych

De’Longhi Magnifica S Smart ECAM250.31.SB – dla wielbicieli kaw czarnych

Jeśli kawa, to tylko klasyczna i bez żadnych dodatków: perfekcyjne i pobudzające espresso na jeden łyk lub duża czarna na dłuższą przerwę od codziennych obowiązków. W tym wypadku ekspres do kawy musi dokładnie mielić ziarna bez miażdżenia ich, szybko i efektywnie podgrzewać wodę do idealnej temperatury parzenia i niwelować ilość kawowego pyłu, który może zaburzać smak naparu. Nie ma miejsca na kompromisy, bo błędy nie zostaną zamaskowane przez dodatek mleka lub pianki.

De’Longhi Magnifica S ECAM250.31.SB to ekspres dla wielbicieli klasyki, pozwalający na zaparzenie dwóch filiżanek espresso jednocześnie. Ma wbudowany precyzyjny, ostry i wytrzymały młynek ze stali, który wyposażono dodatkowo w 13-stopniową regulację mielenia ziaren. Dzięki temu oszczędzamy czas na mieleniu i możemy cieszyć się świeżą kawą rozdrobnioną tak, jak lubimy. Urządzenie, dzięki systemowi grzewczemu Termoblock, zadba również o idealną temperaturę wody.

Jak wygląda obsługa ekspresu De’Longhi dedykowanego do kaw czarnych? Panel sterowania składa się z wygodnych przycisków, pod którymi znajdziemy ulubione napoje: espresso, podwójne espresso, czarną kawę i doppio+. Nie będzie problemu z dostawaniem się do naparu zbędnego pyłu, ponieważ urządzenie zostało wyposażone w bezprzewodowy i wyjmowany system zaparzający. Droga ziarenka kawy jest możliwie najkrótsza, dzięki czemu resztki nie zalegają wewnątrz ekspresu. Obszerny pojemnik na fusy można opróżniać nawet co 72 godziny (pomieści około 14 filiżanek). Aby jeszcze bardziej ułatwić obsługę, zastosowano również automatyczny program czyszczenia, płukania i odkamieniania. Części ekspresu można również myć w zmywarce.

De’Longhi Dinamica Plus ECAM370.95.T – ekspres do kaw mlecznych

12 rodzajów napojów zapisanych w pamięci urządzenia, a w tym: espresso, espresso macchiato, coffee (klasyczna czarna kawa), doppio+, long, cappuccino, cappuccino+, cappuccinomix, flat white, cafe latte, latte macchiato i gorące spienione mleko idealne również dla dzieci – najlepsza propozycja dla wszystkich, którzy od ekspresu do kawy wymagają jeszcze więcej. De’Longhi Dinamica Plus ECAM370.95.T

to urządzenie, które nie tylko perfekcyjnie zmieli (ma wbudowany stalowy, precyzyjny młynek z 13-stopniową regulacją) i zaparzy kawę w odpowiedniej temperaturze i bez zbędnego pyłu, ale przygotuje również kremowe, gęste spienione mleko.

Zostało wyposażone w system LatteCrema z mleczną karafką, która najpierw automatycznie podgrzeje mleko, później zrobi z niego piankę o wybranej przez nas objętości, a na koniec sama się wyczyści. Wszystko za sprawą kilku ruchów, bo model ten ma wbudowany innowacyjny wyświetlacz dotykowy z intuicyjnym interfejsem (czytelne menu jest w języku polskim). Umożliwia on nie tylko zaparzenie jednego z 12 napojów za pomocą krótkiego dotknięcia przycisku, ale również utworzenie do trzech profili użytkownika i zapisanie w nich spersonalizowanych ustawień ulubionych napojów. O dostosowanie do naszych preferencji dodatkowo dba funkcja „Smart one touch” – napoje najczęściej przez nas wybierane będą wyświetlały się w panelu w pierwszej kolejności.

Ekspres można również połączyć z dedykowaną aplikacją na smartfon – COFFEE LINK App umożliwia przygotowanie i personalizację telefonu zdalnie – przez Bluetooth, bez konieczności wstawania z fotela. Oprócz tego dostarcza użytkownikowi opisów kaw i cennych porad dotyczących przyrządzania kawy oraz konserwacji ekspresu.

PrimaDonna Soul ECAM610.75.MB – kiedy jesteś wymagającym kawoszem lub pijesz dużo kaw różnego rodzaju

Wszystkie zalety dwóch poprzednich ekspresów łączy model De’Longhi PrimaDonna Soul ECAM610.75.MB, który został stworzony z myślą o prawdziwych kawowych smakoszach i osobach, które piją dużo różnego rodzaju kaw dziennie. Podobnie jak Dinamica Plus, posiada system spieniania mleka z termiczną karafką, która utrzymuje temperaturę i świeżość. Oferuje też połączenie z aplikacją mobilną. To, co go wyróżnia, to możliwość zapisania aż 6 profili użytkownika oraz bardzo rozbudowane menu napojów. Jednak jego największą zaletą jest innowacyjna technologia Bean Adapt Technology, która dostosowuje ustawienia ekspresu do wybranego typu ziaren. Dzięki temu, niezależnie od tego, którą odmianę ziaren wybierzemy, ekspres idealnie wydobędzie z nich pełnię smaku i aromatu.

Automatycznie możemy przygotować nie tylko kawowe klasyki i gorące, spienione mleko, ale także herbatę i nowości, takie jak cortado, long black czy over-ice.Ekspres można obsługiwać dotykowo, ponieważ ma wbudowany kolorowy wyświetlacz. Po naciśnięciu pojawiają się zrozumiałe komunikaty w języku polskim oraz wyraźne ikony napojów. Urządzeniem można również zarządzać z poziomu telefonu z aplikacją Coffee Link. Za jej pomocą przygotujemy kawę, uzupełnimy swój profil użytkownika i ustawimy proporcje kawy, wody i mleka.

Nie wiesz, jak wybrać ekspres do kawy? Skorzystaj z porady doświadczonych ekspertów

Wybór odpowiedniego ekspresu nie jest łatwy, zwłaszcza kiedy przedział cenowy jest ogromny, a ilość funkcji może przytłoczyć. Niezależnie od tego, czy jesteśmy domowymi baristami i pasjonatmi kawy, czy ważne jest dla nas tylko to, aby napar był smaczny, gorący i duży, od teraz możemy skorzystać z Live Demo De’Longhi. czyli sesji video z ekspertem marki. Podczas prezentacji na żywo specjalista dobierze urządzenie do naszych preferencji, wymiarów kuchni, codziennych przyzwyczajeń i planowanego budżetu, a także zaprezentuje wszelkie interesujące nas funkcje (np. pokaże dokładną obsługę, czyszczenie systemu mlecznego, odkamienianie itd.) abyśmy mogli ocenić, czy jest to dla nas wygodne i intuicyjne. W czasie prezentacji możemy także zadawać pytania, które akurat przyjdą nam do głowy lub poprosić o doprecyzowanie jakiejś niejasnej kwestii. To pozwala dogłębnie poznać urządzenie i zakres jego możliwości oraz dokonać w pełni świadomego wyboru ekspresu. Co najważniejsze – nie trzeba wychodzić z domu, by wziąć udział w prezentacji.