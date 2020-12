Dwa tygodnie Internetu za darmo w T-Mobile. Bez lejków i limitów

Lepszego prezentu gwiazdkowego od operatora komórkowego trudno wymyślić. T-Mobile zdecydował się, by ten był prosty w realizacji i korzystny dla wszystkich. Tak po prostu: Internet za darmo.

Od dziś w aplikacji Mój T‑Mobile (dostępna na Android, iOS, iPadOS, EMUI) klienci sieci T-Mobile mogą aktywować nielimitowany Internet za darmo na dwa tygodnie. Wystarczy wejść do apki i kilkoma kliknięciami aktywować świąteczny prezent. Czas na aktywację mamy do poniedziałku, 4 stycznia, do końca dnia. Okres dwóch tygodni jest liczony od dnia aktywacji.

Gwiazdkowa promocja została przygotowana z myślą o osobach korzystających z oferty abonamentowej zarówno w przypadku klientów indywidualnych (taryfy Rodzina, T, T Data), jak i małych oraz średnich firm (Magenta Biznes Internet, Jump proFirma lub Data Jump). Bonus mogą aktywować także użytkownicy na kartę (taryfy Go!, Frii, Hot, Nowy Tak Tak, Happy lub Internet na kartę Blueconnect) oraz Mix (taryfa Frii Mix). Nielimitowany Internet można wykorzystać na terenie Polski.

Aktywacja prezentu na koncie będzie dostępna najpóźniej 72 godzin od momentu potwierdzenia aktywacji w aplikacji.

Zazwyczaj w tego typu niespodziankach i promocjach są ukryte „kruczki”. T-Mobile nie zdecydował się na żadne ściemy.

Według regulaminu promocji darmowy dostęp do Internetu dotyczy tego w zasięgu operatora w Polsce (co oczywiste) i oznacza możliwość bezpłatnego korzystania z usługi przez 14 dni od momentu jej włączenia w aplikacji Mój T-Mobile, bez limitu objętości danych oraz z maksymalną dostępną prędkością, przez Abonentów, Abonentów Mix i Użytkowników T-Mobile na kartę (z wyłączeniem wybranych Użytkowników T-Mobile na kartę, którzy korzystają z usługi ze stałą szacunkową prędkością maksymalną przez cały okres korzystania z usługi).

Jeżeli jeszcze nie korzystacie z aplikacji Mój T-Mobile, najwyższy czas to zmienić. Ta promocja jest zbyt dobra, by ją przegapić. Apka dostępna jest pod tymi adresami:

W ramach świątecznej promocji dostępne są też telefony w niskich cenach, w tym Galaxy S10 Lite.