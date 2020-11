T-Mobile pochwalił się już swoją tegoroczną świąteczną promocją. Sprawdzamy, na jakie warunki mogą liczyć klienci, którzy zdecydują się podpisać teraz umowę z tym operatorem.

Jak co roku operatorzy przygotowali specjalne promocje z myślą o zbliżających się świętach Bożego Narodzenia. Jeśli ktoś zdecyduje się na podpisanie umowy na usługi telekomunikacyjne, może liczyć na lepsze warunki oraz atrakcyjniejsze ceny za usługi i sprzęt niż do tej pory.

Świąteczny abonament w T-Mobile

Podstawą oferty każdego telekomu są oczywiście smartfony, ale T-Mobile idzie z duchem czasu i proponuje swoim klientom również smartwatche na abonament lub na raty. Przygotowano też kilka różnych zestawów, a obniżki sięgają nawet blisko 600 zł.

Samsung Galaxy S10 Lite taniej o 598 zł

Operator promuje przede wszystkim jeden z tegorocznych topowych telefonów marki Samsung, czyli Galaxy S10 Lite. Mocnymi punktami w specyfikacji tego modelu są 6,7-calowy ekran typu Super AMOLED o rozdzielczości 2400 na 1080 pikseli, procesor Qualcomm Snapdragon 855, aparat główny składający się z trzech obiektywów (48 Mpix, 12 Mpix, 5 Mpix) wraz z 32-megapikselową kamerką do selfie oraz akumulator o pojemności 4500 mAh.

Samsung Galaxy S10 Lite w T-Mobile kosztuje w ramach normalnej oferty 599 zł na start przy abonamencie T-Mobile M za 145 zł miesięcznie. W ramach tej oferty można liczyć na nielimitowane rozmowy oraz wiadomościami i internet bez limitu gigabajtów, który po wykorzystaniu 15 GB zwalnia do 1 Mb/s. W ramach oferty świątecznej operator zdecydował się obniżyć cenę urządzenia do symbolicznej złotówki. Osoby zainteresowane tym modelem mogą liczyć teraz na rabat w wysokości 598 zł.

Samsung Galaxy A42 5G od teraz w T-Mobile

Drugim urządzeniem ze świątecznej oferty T-Mobile jest jeszcze świeżutki Samsung Galaxy A42 5G. To model ze średniej półki cenowej, który potrafi się łączyć z siecią 5. generacji. Również i w tym przypadku można liczyć na ekran typu Super AMOLED i procesor marki Qualcomm, którym jest Snapdragon 750G, a ogniwo zasilające ten model ma pojemność aż 5000 mAh.

T-Mobile w ramach oferty świątecznej pozwala kupić to urządzenie za symboliczną złotówkę na start, ale abonament T-Mobile M za nielimitowane rozmowy oraz wiadomości wraz z internetem bez limitu gigabajtów (po wykorzystaniu 15 GB zwalnia do 1 Mb/s) kosztuje w tym przypadku jedynie 105 zł miesięcznie. Oznacza to, że za Galaxy A42 5G płaci się co miesiąc o 40 zł mniej niż za Galaxy S10 Lite.

Jakie inne smartfony można kupić w T-Mobile na święta?

W ofercie operatora w umowie na dwa lata oprócz wymienionych wyżej modeli marki Samsung można znaleźć wiele innych telefonów — zarówno od koreańskiego giganta, jak i od innych firm. Na liście produktów objętych świąteczną promocją można znaleźć takie modele jak:

Samsung Galaxy A41 — T-Mobile M, 9 zł na start, 95 zł miesięcznie;

Samsung Galaxy A21s — T-Mobile M, 9 zł na start, 95 zł miesięcznie;

Samsung Galaxy A20e — T-Mobile M, 9 zł na start, 85 zł miesięcznie;

Xiaomi Redmi Note 9 Pro — T-Mobile M, 1 zł na start, 105 zł miesięcznie;

Xiaomi Redmi Note 9 — T-Mobile M, 1 zł na start, 85 zł miesięcznie;

Xiaomi Redmi 9 — T-Mobile M, 9 zł na start, 85 zł miesięcznie;

Oppo Reno 4 lite — T-Mobile M, 9 zł na start, 125 zł miesięcznie;

Oppo A72 — T-Mobile M, 1 zł na start, 95 zł miesięcznie;

Oppo A53 — T-Mobile M, 9 zł na start, 85 zł miesięcznie;

Oppo A31 — T-Mobile M, 1 zł na start, 75 zł miesięcznie;

iPhone SE (2020) - T-Mobile L, 1 zł na start, 165 zł miesięcznie.

T-Mobile idzie nam na rękę — dobierz smartwatch do smartfona.

W ramach świątecznej oferty T-Mobile można nabyć w dobrych cenach aż siedem różnych inteligentnych zegarków.

Urządzenia można nabyć zarówno razem z abonamentem, jak i bez niego, a w tym drugim przypadku można liczyć na raty 0 proc. Modele, na które zwraca uwagę producent, to:

Samsung Galaxy Watch3 — T-Mobile M, 9 zł na start, 125 zł miesięcznie;

OPPO Watch 46 mm — T-Mobile M, 9 zł na start, 105 zł miesięcznie;

Huawei Watch GT 2 — T-Mobile M, 29 zł na start, 85 zł miesięcznie;

Alcatel Family Watch MT40 — Family Watch, 1 zł na start, 29 zł miesięcznie;

Samsung Galaxy Fit 2 — raty 0 proc., 18 zł miesięcznie x 10 miesięcy;

Xiaomi Mi Smart Band 5 — raty 0 proc., 18 zł miesięcznie x 10 miesięcy;

Huawei Watch Fit — raty 0 proc., 27 zł miesięcznie x 20 miesięcy.

MIX BOX od T-Mobile na święta 2020

Oprócz smartfonów i smartwatchy w ofercie T-Mobile znalazły się również tzw. MIX BOX-y, czyli zestawy pełne elektroniki już za 1 zł. Kierowane są one do osób zainteresowanych MIX, która daje możliwość korzystania z elastycznej umowy bez faktury na liczbę doładowań, a nie na określony czas. W tym roku T-Mobile przygotował muzyczne zestawy MIX BOX idealne na prezent.

Na pierwszy świąteczny MIX BOX w T-Mobile składa się smartfon Xiaomi Redmi 9AT ze słuchawkami bluetooth Xiaomi za złotówkę w miesięcznym doładowaniu 50 zł. W ramach oferty Klient może korzystać z rozmów, SMS-ów i MMS-ów bez limitów, pakietu 9 GB oraz oglądać video bez zużycia gigabajtów. Drugi świąteczny MIX BOX zawiera smartfon LG K22 wraz z głośnikiem bluetooth LG, a w trzecim wariancie T-Mobile przygotował smartfon Nokia 2.3 oraz bidon. Te dwa zestawy są dostępne w cenie 1 zł w doładowaniu miesięcznym 40 zł z nielimitowanymi rozmowami w T-Mobile i Heyah, nielimitowanymi SMS-ami i MMS-ami oraz pakietem 6 GB.

W ofercie T-Mobile można znaleźć także liczne zestawy składające się z np. telefonu oraz smartwatcha lub opaski sportowej, a także laptopy, tablety i internet mobilny do auta. Więcej informacji na temat świątecznych promocji można znaleźć na specjalnej podstronie witryny telekomu. Operator zebrał wszystkie istotne informacje w jednym miejscu.

*Materiał został przygotowany we współpracy z siecią T-Mobile.