Wraz z premierą PlayStation 5 oraz Xbox Series X obraz w jakości 4K stał się popularnym konsolowym standardem. Z myślą o przesiadce na nowy sprzęt do grania warto rozważyć zakup telewizora 4K.

Jednym z producentów, który chce odnieść sukces na ekonomicznej, opłacalnej półce cenowej, jest Hitachi. Japońska firma właśnie wprowadziła do Polski swoją serię telewizorów dedykowanych konsolowym graczom. Panele Hitachi cechuje obraz z jakości 4K oraz stosunkowo niskie opóźnienie.

Hitachi wprowadza do Polski 3 nowe linie telewizorów 4K z Android TV 9.0.

Są to odpowiednio modele Hitachi HAL7250 (65, 58, 55, 50 cali), Hitachi HAK6151 (65, 58, 55, 50 cali) oraz Hitachi HAK5750 (65, 58, 55, 50 cali). Telewizory zostały wyposażone w matryce VDA zapewniające dobre odwzorowanie czerni. Z kolei technologia Micro Dimming dzieli obraz na setki małych stref podświetlenia, marginalizując efekt rozlewania się światła paneli LCD, a także pozytywnie wpływając na oferowany kolor i kontrast.

Każda z trzech serii wspiera także czołowe formaty HDR, to jest Dolby Vision oraz HDR10. Telewizory Hitachi działają na Android TV 9.0 Pie, z kolei producent chwali się, że zabezpieczył wsparcie dla trzech kolejnych odsłon telewizyjnego systemu operacyjnego na każdym z powyższych telewizorów.

Co ciekawe, każda seria zaoferuje podobne, a wręcz bliźniacze wrażenia wizualne. Poszczególne modele wykorzystują bowiem te same panele telewizyjne o tych samych parametrach. Różnice dotyczą za to m.in. grubości obramowania (najcieńsze są HAL), liczby portów HDMI do wykorzystania czy wyglądu podstawy.

Cena - to jeden z największych atutów telewizorów Hitachi.

Jak na panele 4K z dużą liczbą stref podświetlenia i szerokim spektrum HDR, japońskie telewizory cechują się bardzo konkurencyjnymi cenami. Największe, 65-calowe telewizory 4K HDR10 od Hitachi kupimy już za 2399 zł. Oto, jak dokładnie wygląda rozkład cenowy wszystkich trzech serii:

Hitachi 65HAL7250 – 2899 PLN

Hitachi 58HAL7250 – 2199 PLN

Hitachi 55HAL7250 – 1899 PLN

Hitachi 43HAL7250 – 1599 PLN

Hitachi 65HAK6151 – 2399 PLN

Hitachi 58HAK5750 – 1999 PLN

Hitachi 55HAK5750 – 1699 PLN

Hitachi 50HAK5750 – 1449 PLN

Hitachi 43HAK5750 – 1349 PLN

Nie ma wątpliwości, że Hitachi agresywnie gra ceną, pozycjonując się na jednego z liderów suwaka koszty-możliwości. Silna obecność takich pretendentów na rynku zawsze działa ożywczo na cały segment produktów, także liczę, że japońskie panele będą silnym bodźcem urealniającym całą kategorię produktową 4K na przestrzeni 2020 i 2021 r.