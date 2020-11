Xiaomi Mi Box to jedna z najbardziej opłacalnych przystawek Smart TV na rynku. Producent właśnie pokazał nową wersję, Mi Box 4S Pro, która odtwarza wideo w 8K.

Wydawać by się mogło, że przystawki Smart TV w dobie coraz tańszych telewizorów smart tracą na znaczeniu, ale ta kategoria urządzeń nadal ma się dobrze i nadal ma sens. Telewizory kupujemy raz na kilka długich lat, a z reguły wsparcie producenta kończy się już po 2–3 latach. Jeśli jakieś aplikacje przestaną działać bezpośrednio na telewizorze, nie trzeba wymieniać całego TV, bowiem wystarczy dokupić małego Set-Top-Boksa. Taka przystawka daje też zupełnie nowe życie starszym telewizorom, które nie miały jeszcze podłączenia z internetem.

Xiaomi Mi Box jest świetnie znanym w Polsce sprzętem. Do niedawna najnowszym wariantem przystawki był Xiaomi Mi Box S wyceniony w Polsce na 220 - 250 zł. Sprzęt działa w oparciu o Android TV i wspiera rozdzielczość 4K. Oznacza to, że możemy bez przeszkód strumieniować materiały z Netfliksa, YouTube’a Spotify i dziesiątek innych, powszechnie znanych serwisów, jak również korzystać z własnych zasobów przechowywanych na dyskach sieciowych, czy na zewnętrznych pamięciach.

Teraz debiutuje zupełnie nowa generacja przystawki Xiaomi. Jest to Xiaomi Mi Box 4S Pro.

Nowy Mi Box jest pierwszą przystawką Xiaomi zdolną do odtwarzania materiałów w 8K. Sprzęt ma wbudowane złącze HDMI 2.1, więc od strony technicznej rozdzielczość 8K jest w pełni wspierana. Oczywiście nie oznacza to, że w magiczny sposób Netflix zapełni się nagle materiałami 8K. Treści w tak ogromnej rozdzielczości nadal jest jak na lekarstwo, ale już teraz można je znaleźć na YouTubie.

Pamiętajmy jednak, że złącze HDMI 2.1 oznacza nie tylko wsparcie dla rozdzielczości 8K, ale też dla formatu 4K w 120 kl./s, czego poprzedni Mi Box również nie zapewniał.

Od strony sprzętowej, nowy Mi Box nadal nie zachwyca. Na pokładzie ponownie znalazło się zaledwie 2 GB RAM i 16 GB pamięci na dane. Pod koniec 2020 r. są to wartości zbyt małe, a w zderzeniu z rozdzielczością 8K wyglądają wręcz zabawnie. Pamięć można co prawda rozszerzyć poprzez zewnętrzne nośniki, ale RAM będzie z nami na stałe. Nowa przystawka działa pod kontrolą Android TV, ale tym razem na system jest nałożona autorska nakładka MIUI.

Xiaomi ewidentnie chciało za wszelką cenę zachować niską cenę urządzenia, bowiem Mi Box 4S Pro kosztuje w przeliczeniu ok. 60 dol., czyli tyle samo, ile obecna wersja Mi Box S 4K. Sprzęt - jak zwykle - debiutuje w Chinach, ale najpewniej w niedługim czasie będzie można go sprowadzić do Polski. Na razie nie mamy informacji o oficjalnej polskiej dystrybucji.

Przy okazji warto zaznaczyć, że końcówka 2020 r. stoi pod znakiem złącza HDMI 2.1. Ten nowy standard trafił zarówno do PlayStation 5, jak i do Xboksa Series X, a teraz zaczyna wkraczać nawet do znacznie tańszych odtwarzaczy.