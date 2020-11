SmartHome z Biedronki, czyli jak zautomatyzować swoje cztery kąty za pomocą urządzeń Melink

W sieci sklepów Biedronka pojawiły się nowe akcesoria smart home firmy Melink, które pozwolą na automatyzację i zabezpieczenie naszych czterech kątów.

W ofercie sieci pojawi się aż pięć inteligentnych gadżetów: żarówki o mocy 7W (49,99 zł), taśmy LED-owe (149 zł), gniazdka (49,99 zł), inteligentne listwy kontaktowe (149) oraz kamera 360 (169 zł). Wszystkimi urządzeniami z tej listwy możemy zarządzać za pomocą dedykowanej aplikacji Melink lub za pośrednictwem Asystenta Google, bądź Alexy, dzięki czemu możemy zaadaptować je do ekosystemu złożonego ze sprzętu innych producentów, co sprawia, że sprzęt Melink jest bardzo uniwersalny.

Dedykowana aplikacja z kolei pozwala wystroić ten sprzęt idealnie pod swoje potrzeby. Twórcy przewidzieli bowiem tworzenie harmonogramów czasowych dla każdego urządzenia i scenariuszy pozwalających na aktywację (lub dezaktywację) danego sprzętu w zależności od zmiany pogody, pory dnia, etc.

Urządzenia Melink nie sprawiają żadnych kłopotów

Zacznijmy od gniazdek i inteligentnych listw kontaktowych, które sprawią, że nasze tradycyjne sprzęty domowe staną się smart. Wystarczy podłączyć je do inteligentnego źródła prądu od Melink. Daje to naprawdę sporo możliwości.

Od utworzenia harmonogramu dla naszego elektrycznego czajnika, w taki sposób, aby zaczynał gotować wodę na poranną kawę 2 minuty przed naszą pobudką, czy też zdalnego włączania przenośnego wiatraka bądź klimatyzatora latem, aż po kwestie związane z bezpieczeństwem. Jeśli często zdarza nam się zapomnieć o wyłączeniu żelazka, lokówki, czy też innego problematycznego sprzętu przed wyjściem z domu, zawsze można podłączyć je do inteligentnego gniazdka, czy też listwy i dla pewności zdalnie odciąć dopływ prądu.

Kolejna świetna rzecz to oświetlenie od Melinka. Mowa tu o kolorowych żarówkach 9W (odpowiednik 60W) ze standardowym gwintem E27, które najchętniej zamontowałbym w całym swoim mieszkaniu oraz taśmie LED o długości 5 metrów. Taśmę można oczywiście skrócić, a nawet podzielić - wystarczy, że dokupimy 6-pinowe złączki. Oba te rodzaje źródeł światła oferują 16 mln kolorów barw, a także regulację temperatury światła białego.

Żarówki i taśmy LED-owe można oczywiście sobie pogrupować, tak żeby nie musieć włączać ich pojedynczo. Do tego również, tak jak w przypadku reszty sprzętów Melink, dochodzą opcje harmonogramów i scenariuszy - światło w danym pomieszczeniu może zapalać się i zmieniać barwy automatycznie. Bardzo wygodną rzeczą są wbudowane w oświetlenie Melinka style świecenia, idealnie dobrane do najpopularniejszych czynności - od pracy (zimne, jasne światło), przez relaks (ciepłe, nieco ciemniejsze), tryb czytania, aż na disco (polecam wypróbować samemu) kończąc. Taśma LED ma dodatkowy tryb zmiany kolorów pod rytm odtwarzanej w domu muzyki, wystarczy umieścić ją blisko źródła dźwięku, żeby cieszyć się tym efektem.

Ostatnim elementem oferty Melink jest kamera 360 z wbudowanym mikrofonem, głośnikiem, czujnikiem ruchu a także wyposażona w tryb podczerwieni, co pozwala na monitorowanie zadanego przez nas obszaru również w nocy. Gadżet ten pozwoli zwiększyć bezpieczeństwo naszej nieruchomości, zapewniając monitoring naszego mienia podczas naszej nieobecności.

Czytelny interfejs i dobra jakość obrazu. Czego chcieć więcej od kamery?

Wbudowany głośnik i mikrofon dodatkowo rozszerzają funkcjonalność kamery - rodzice mogą korzystać z niej w taki sam sposób, jak z elektronicznej niani. Kamera może wysyłać również na nasz telefon powiadomienia dotyczące wykrycia ruchu na monitorowanym terenie. Z poziomu telefonu możemy nią również sterować, więc jeśli ktoś chce zdalnie rozejrzeć się po swoim mieszkaniu, czy też posesji, może to zrobić z dowolnego miejsca na świecie. Jedynym ograniczeniem jest tylko dostęp do sieci. Kolejnym plusem jest też dołączony do kamery, wygodny zestaw montażowy, który pozwala na zamocowanie urządzenia w dowolnym miejscu - zarówno wewnątrz naszych czterech ścian, tudzież biura jak i na zewnątrz.

To kompletny zestaw

Inteligentne urządzenia Melink dostępne w sieci Biedronka umożliwiają bardzo łatwą automatyzację naszego miejsca zamieszkania. Przy odrobinie inwencji twórczej możemy sprawić, że nasze cztery kąty staną się inteligentne, dzięki czemu korzystanie z fizycznych włączników oświetlenia i sprzętu stanie się po prostu zbędne.

Inteligentną adaptację swojego domu lub mieszkania można przeprowadzić oczywiście etapami. Jeśli zależy wam przede wszystkim na bezpieczeństwie, zacznijcie od kamery. Jeśli większym priorytetem jest dla was wygoda, zacząłbym od oświetlenia i co najmniej jednego inteligentnego gniazdka.

* Materiał powstał przy współpracy z firmą Melink.