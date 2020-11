Gdy kilka miesięcy temu testowałem smartfon Realme 6 Pro, byłem rozdarty. To dobrze pomyślany telefon ze świetnym ekranem, ale niestety zbyt wysoko podniesioną poprzeczką cenową. Zwłaszcza w porównaniu do konkurencji. Teraz ten problem znika, bo Realme 6 Pro kosztuje 949 zł. I w takiej cenie zdecydowanie warto zastanowić się nad jego kupnem.

Wyróżnik Realme 6 Pro to ekran z częstotliwością odświeżania wynoszącą 90Hz. Producent wykorzystał panel LCD FHD+ (2400 na 1080 pikseli, 399 ppi) wyświetlający maksymalnie 90 klatek na sekundę. Częstotliwość odświeżania można zmniejszyć w ustawieniach, oszczędzając tym samym akumulator smartfonu. Oczywiście Realme nie jest pierwszym producentem instalującym panel 90 Hz do tańszego urządzenia z niższej półki cenowej.

Realme jest za to jednym z niewielu, który zrobił to dobrze.

Podczas korzystania z urządzenia nie dochodzi do żadnych odczuwalnych spadków wydajności. System operacyjny działa płynnie, nie licząc kilku sekund zaraz po ponownym uruchomieniu smartfonu. Korzystając z popularnych przeglądarek internetowych, sprzęt również nie łapie zadyszki. Wydaje się być za to bardziej responsywny i zrywny od swoich kolegów z tej samej półki cenowej, właśnie dzięki działaniu w 90 klatkach na sekundę.

Powstaje pytanie, czy te 90 klatek naprawdę robi różnicę. Zawsze będą osoby twierdzące, że wyższa wartość fps nie robi na nich wrażenia. Wystarczy jednak korzystać ze smartfonu podczas szybkich, dynamicznych czynności - np. scrollowania przeglądarki internetowej albo przeglądania pokaźnej galerii zdjęć. Odczucia płynące z nawigowania po interfejsie są o wiele przyjemniejsze. System wydaje się być szybszy. Czuć to zwłaszcza podczas szybkiego przesuwania treści.

Sercem Realme 6 Pro został procesor Qualcomm Snapdragon 720G.

CPU Qualcomma dedykowane smartfonom ze średniej półki zdaje egzamin w codziennym użytkowaniu 6 Pro. Urządzenie radzi sobie nawet z najbardziej wymagającymi grami wideo. Realme 6 Pro zachowuje bardzo płynną rozgrywkę w niezwykle zaawansowanych wizualnie tytułach, jak Fortnitte, PUBG Mobile czy Vainglory. Jestem wręcz zaskoczony, jak dynamiczne doświadczenie oferuje budżetowy sprzęt.

Realme 6 Pro nie łapie zadyszki również w zablokowanym trybie 90 Hz. Do tego smartfon działa około 35 godzin na jednym ładowaniu, przy włączonym trybie odświeżania 90Hz. Umożliwia to względnie pokaźny akumulator o pojemności 4300mAh. Dołączona do zestawu ładowarka naładuje sprzęt do 50 proc. w pół godziny, wykorzystując standard 30W VOOC Flash Charge 4.0.

Realme 6 Pro kosztuje teraz - przez jeden dzień - 949 złotych.

Taką cenę za smartfon z ekranem 90 Hz oferuje sklep x-kom z okazji Black Friday. By ją uzyskać należy użyć kodu bfx2020. Przy kwocie poniżej tysiąca złotych, znika największa wada testowanego urządzenia. Od samego początku pisałem, że w kwocie do 1000 zł Realme 6 Pro byłby świetnym przedstawicielem ekonomicznej półki cenowej i proszę - stało się. Co prawda tylko na 24 godziny, ale jednak.

Realme 6 Pro w cenie 949 złotych wyrasta na solidną propozycję zakupową. To smartfon z pojemnym akumulatorem, NFC, dobrym aparatem, świetnymi trybami nocnymi, wygodnym skanerem linii papilarnych oraz świetnym ekranem 90 Hz wpływającym na ogólny komfort użytkowania dotykowego sprzętu.

Cenowych cięć doczekał się też tani Realme C11 oraz Realme Watch.

Podobny do Apple Watcha inteligentny zegarek Realme Watch 1 Black kosztuje z okazji Black Friday zaledwie 159 zł. W tej cenie otrzymujemy urządzenie monitorujące tętno, wyświetlające powiadomienia i wiadomości ze smartfonu, liczące spalone kalorie oraz monitorujące sen. Pamiętajcie o wprowadzeniu kodu bfx2020.

Ciekawą pozycją jest także smartfon Realme C11. To bazowy, najtańszy telefon z portfolio producenta. W sam raz dla kogoś kto potrzebuje smartfonu na tutaj i teraz. Pierwsze urządzenie dotykowe dla dziecka, awaryjny telefon podczas dalekiego wyjazdu, prosty smartfon z dużym ekranem dla seniora - w tych kategoriach C11 powinno zdać egzamin. Z okazji Czarnego Piątku urządzenie kosztuje tylko 399 zł. Taka cena będzie obowiązywać do 30 listopada.

* Materiał powstał przy współpracy z marką Realme.