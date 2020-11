PlayStation 5 bez tajemnic. Odpowiadamy na wszystkie zadane przez was pytania

Mieliśmy związane ręce i związane usta. Nie mogliśmy powiedzieć wszystkiego o PlayStation 5, ponieważ wiązała nas umowa z Sony. Poprosiliśmy was więc o zadawanie nam pytań, na które odpowiemy w późniejszym czasie. Ten czas właśnie nadszedł.

Mam nadzieję, że odpowiedziałem poniżej na wszystkie poważne, sensowne pytania, jakie zostały nam zadane w ostatnich dniach. Jeśli ktoś się poczuł pominięty, to przepraszam i zachęcam do ponownego napisania swojego pytania w komentarzu pod tym tekstem.

Kubokleszcz

Jak wysoka musi być wspomniana wnęka w szafce, żeby zmieścić ps5 w pozycji poziomej? Mowa o wersji takiej jaką wy dostaliście - z napędem.

W moim przypadku wystarcza wnęka wysoka na zaledwie 13 cm. Położona poziomo konsola nie tylko mieści się do wnęki, ale również nie nagrzewa podłoża ani półki nad sobą. Panele obudowy zapewniają niezłą cyrkulację ciepła, przez co ciepło nie rezonuje silnie na zewnętrz, ale jest rozganiane wokół obudowy.

Bartosz Kowalczyk

Hałas - czy jest głośna jak odrzutowiec? Słowem jak kultura pracy maszyny?

Piotr

O xboxie słyszeliśmy już sporo w temacie kultury pracy i głośności układu chłodzenia. Jak jest tutaj? Sony mocno się broni przed udzieleniem informacji odnośnie poziomu głośności… Czy słusznie? Mam nadzieję że nie będzie wyło jak większość konsol Ps4.

Konsola jest zaskakująco, cudownie, rewelacyjnie cichutka. Słychać tylko delikatny szum. Do tego jednostajny, niezależnie od włączonej gry. Jako posiadacz okropnie głośnego PS4 Pro, jestem zachwycony. Dokładne pomiary hałasu oraz temperatury, wraz z odniesieniem do XSX niebawem w serwisie.

Wuja Bob

Czy, jeżeli nie zamówiłem preordera, to będę miał jakiekolwiek szanse na zakup konsoli w dniu premiery?

Biorąc pod uwagę aktualną sytuację pandemiczną w kraju, dystrybucja sklepowa została zamieniona na dystrybucję w sieci. Co za tym idzie, sklepy internetowe dostały dodatkową porcję konsol do sprzedania. Czy jakieś się ostały, musisz sprawdzić.

Damian

Czy oni już się całkowicie pozbyli kolorów na klawiszach?

Tak :(

SAncymon

Proponuję potestować konsolę podczas gdy znajduje się w stoliku RTV, "zamknięta" przynajmniej z dwóch, jeśli nie trzech stron (jeśli jest tylna ścianka jedynie z otworem na kable).

Zamknięcie z trzech stron. Efekt? PS5 zaskakująco dobrze rozgania ciepło, które przepływa między panelami ochronnymi i środkiem obudowy. Wyższa temperatura jest rozganiana wokół konsoli i nie nagrzewa wewnętrznych ścianek szafki. Zupełnie inny świat w porównaniu do PS4. O hałasie piszę wyżej.

weno_tm

Czy gre astro mozna odinstalowac zeby uzskac wiecej miejsca na dysku dzieki za odp

Tak, można ją odinstalować, zyskując w ten sposób zawrotne 10,98 GB przestrzeni na SSD.

Tomek

Czy obsługuje dolby vision podczas oglądania filmu z płyty uhd?

Niestety nie.

Bartłomiej

Dysk, jaka jest finalnie pojemność dysku?

Pojemność oddana do dyspozycji graczowi na jego gry, aplikacje, stany zapisu, filmy i zrzuty ekranu wynosi dokładnie 667,2 GB.

squallmar

Czy PS5 obsługuje dolby Atmos. Jeśli nie to jak Sony chce wprowadzić technologię 3d tempest na kina domowe

Na ten moment Dolby Atmos działa wyłącznie podczas oglądania filmów BD. Atmos nie działa podczas grania w gry ani oglądania serialów i filmów z poziomu aplikacji VoD. 3D Tempest na ten moment działa wyłącznie na słuchawkach. Obsługa telewizyjnych głośników, a z czasem całych zestawów kina domowego ma być dodawana w niesprecyzowanej przyszłości.

Thedy

Jakiej długości są kable dołączane do zestawu? Chodzi mi głównie o kabel HDMI oraz zasilający.

Zarówno kabel HDMI 2.1 jak i kabel zasilający konsolę mają po 1,5m długości.

Oskar Niemczewski

Czy DualSense łączy się bez problemu z PC i pozwala na bezproblemową grę bez dodatkowego oprogramowania?

Łączy się, co więcej można nim sterować na PC, a także na… Nintendo Switchu. Niestety, nie jest to pełna, płynna i bezproblemowa obsługa. Ewidentnie brakuje dedykowanego programu ze sterownikami, jaki otrzymał od fanów np. DualShock 4. Nie działają m.in. wibracje czy diody. Jeżeli jednak chcemy zagrać na DualSense w grę ze Steam, to jak najbardziej możemy, jest to możliwe.

Waldemar Bulkowski

Czy nadal do instalacji gry potrzeba będzie 2 razy tyle wolnego miejsca ile zajmuje gra po instalacji?

Nadal brak obsługi Cd-Audio?

Brak obsługi CD-Audio. Co do instalacji - tak, przestrzeń wymagana do instalacji różni się od przestrzeni, jaką później zajmuje sama gra. Na ten moment nie uświadczyłem jednak dziwnych sytuacji rodem z PS4, gdzie musisz zgarniać ponadprogramowe 80 GB przestrzeni dla jakiejś gry.

trawicki21

Jakie urządzenia peryferyjne działają przez BT ? Dedykowane czy wszystkie ?

Przez Bluetooth działają wyłącznie kontrolery DualSense, kontrolery DualShock i inne dedykowane urządzenia tego typu jak PS Move. Jeśli chcemy skorzystać z bezprzewodowych akcesoriów, konieczne są dongle USB BT lub USB WiFi.

Radovid

Pytanie może banalne, ale czy zapełnienie dysku "pod korek" wpływa na szybkość tego dysku?

Nie! Niech żyje SSD.

exit

Pójdzie na tym Crysis?

Na spacer pójdzie.

baccon

Pomiary i porównanie do PS4 i nowego Xboxa pod względem temperatur + głośności w idle i grach poproszę.

Klient nasz pan. Pracujemy nad takim tekstem, pojawi się na dniach.

Wolan

widzę obok ps5 leżą sobie VR… wiadomo coś o przejściówce? kiedy będzie?

Na ten moment SIEP nie podzielił się ze mną żadną konkretną informacją w tym temacie. Zdaje się, że sytuacja jest rozwojowa. Zapewne powstanie jakiś system wysyłki na premierę albo zaraz po.

Mruvek

Można ją spokojnie postawić pionowo bez podstawki czy chce się przewrócić? Oficjalne zdjęcia/rendery zawsze pokazywały ją z podstawką, ale wygląda na wystarczająco szeroką.

Można włączyć Spotify w trakcie grania i z poziomu konsoli kontrolować dźwięk obu aplikacji osobno?

PlayStation 5 stoi stabilnie w trybie pionowym bez podstawki. Takie ułożenie nie jest jednak zalecane.

Można włączyć i kontrolować Spotify z poziomu dedykowanego skrótu muzycznego po naciśnięciu przycisku na padzie. Również w trakcie rozgrywki.

Adam

Jestem ciekawy czy zostaną wypuszczone panele zamienne do obudowy które zmienią całkowicie kształt konsoli np. w formę równego prostopadłościanu. Powinno być to możliwe a umożliwiło by dużo możliwości na zmianę kształtu konsoli.

Teoretycznie jak najbardziej jest to możliwe. Zdejmowanie paneli jest dosyć łatwe, jak już się człowiek przyzwyczai. Zaznaczam jednak, że panele mają taki, a nie inny wygląd i kształt z konkretnego powodu. Stanowią część systemu chłodzącego. Odgradzają czarny środek konsoli od ścianek szafek RTV, a do tego biorą udział w cyrkulacji ciepłego powietrza i jego rozganianiu.

WiteQ

Czy gracze na PS4 mogą grać z graczami na PS5?

Tak! Gram w ten sposób ze znajomymi w Call of Duty Warzone. Z technologicznego punktu widzenia nie ma żadnych przeszkód, do tego Sony wspiera takie rozwiązanie. Ostatecznie decyzja zależy jednak zapewne od indywidualnego wydawcy konkretnej gry wideo.

RafalRali

Czy dodany kabel HDMI jest kablem Ultra High Speed który w pełni obsługuje port HDMI 2.1?

Tak. Było już grane w Devil May Cry 5 w 120 klatkach przy zachowaniu 4K.

Philips71

Czy można przenieść dane użytkownika z PS4 typu zapisy stanów gier itd. ?

Jak najbardziej. Możesz to zrobić za pomocą chmury PS Plus, pendrive’a bądź bezpośrednio podłączając obie konsole kablem USB.

Jakub

Czy PS5 obsługuję airplay i można wyświetlić media z iphone/ipad/macbook?

Niestety nie. Ale będzie AppleTV!

Bart Klosinski

Jakie posiada aplikacje wiem o Netflix i Disney , YouTube ale co jeszcze , czy jest głośna?

Niestety, aplikacje multimedialne to obszar, który wciąż jest objęty ostatnią falą embargo na informacje. Więcej w temacie za jakiś czas.

Isaak

Mnie tylko ciekawi czy skrzypi ^^ bo jednak jest tam dużo plastiku i w przeciwnienstwie do Xboxa ma co skrzypieć.

Skrzypi mniej niż PS4, konsola jest bardziej zbita i masywna. Jednak nie jest tak zunifikowana jak. XSX. Czarny środek jest lekko skrzypiący.

brajanokoner

To później, ale +- ile h zabawy na naładowanym na maxa padzie?

Macie dostęp do ps+ collection? Czy gry, które się tam znajdują mają już jakies aktualizacje pod ps5? Chodzi mi np o stałe 60 fps przy 4k czy coś takiego.

Niestety, DualSense działa krócej niż DualShock 4. Wystarcza na jakieś 5-6 godzin zabawy podczas jednego ładowania.

Krzysztof Kopeć

Czy gry obsługują dźwięk przestrzenny przez amplitunery kina domowego?

Tak.