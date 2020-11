9 interakcji

Sprawdź, czy dobrze znasz się na systemie Windows 10. Odpowiedz na 10 pytań i zawalcz o Microsoft Surface Laptop Go!

System operacyjny Windows jest z nami od 35 lat. Z jego najnowszej wersji Windows 10 korzysta 1 miliard aktywnych użytkowników miesięcznie. To najbardziej rozpowszechniony i najczęściej używany system operacyjny na świecie, pomagający nam w pracy i w domu. Korzystając z Windows od lat nauczyliśmy się używać różnych skrótów i sztuczek.

Na przykład powszechnie używana jest kombinacja klawiszy „ctrl+C” i „ctrl+V” . Jednak Windows 10 oferuje wiele innych, skrótów i trików, które ułatwiają pracę. Czy znasz je wszystkie? Sprawdź się w naszym teście wiedzy –⁠ po prostu odpowiedz na 10 poniższych pytań dotyczących systemu Windows 10. Nie zapomnij odpowiedzieć również na 11. pytanie otwarte.

Każdy, kto uzupełni nasz test, otrzyma dostęp do ściągawki systemu Windows 10, w której znajdują się przejrzyście ułożone wszystkie sztuczki. Dodatkowo, spośród uczestników testu, którzy odpowiedzą na pierwsze 10 pytań, jury wybierze jedną osobę, która najciekawiej odpowiedziała na 11. pytanie otwarte. Ta osoba otrzyma nowy Microsoft Surface Laptop Go!

Wygraj Microsoft Surface Laptop Go!

Punktacja. Sprawdź wyniki

Rozwiązałeś już quiz? Pora na sprawdzenie wyników.

0-3 punkty: Sekrety systemu Windows zostały przed Tobą ukryte, jednak dzięki naszej ściągawce będziesz miał teraz możliwość w pełni korzystać ze swojego systemu operacyjnego!



4-6 punktów: Znasz podstawowe funkcje, jednak Windows 10 potrafi o wiele więcej! Pobierz naszą ściągawkę i wypróbuj skróty, których jeszcze nie znasz!



7-9 punktów: Masz system Windows 10 w małym palcu, jednak system ma tak wiele interesujących funkcji, że wciąż nie pamiętasz wszystkich. Dowiedz się, jak ich używać z naszą ściągawką tutaj!



10 punktów: Dziesięć punktów na dziesięć możliwych w quizie na temat Windows 10! To fantastyczny wynik. Teraz walczysz o nagrodę rzeczową. Jury wybierze osobę, która najciekawiej odpowiedziała na dodatkowe pytanie otwarte. Jeśli będziesz to Ty, to wygrasz wspaniały Microsoft Surface Laptop Go!



*Regulamin konkursu znajduje się tutaj.