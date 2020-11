Dzień Singla 2020 – najlepsze promocje na gry na Xboxa i PlayStation

Dziś wolne, na dodatek już pojutrze piąteczek. Część z nas szykuje się też do grania na zupełnie nowych Xbox Series i PlayStation 5. Wykorzystajmy Dzień Singla, by uzupełnić naszą bibliotekę gier.

Xbox Series i PlayStation 5 właśnie pojawiają się w sklepach. Śmiesznie się jednak składa – bo na razie zupełnie nowych gier, wykorzystujących w pełni ich możliwości jest bardzo niewiele. Dlatego też póki co nowe zabaweczki wykorzystamy głównie do starych gier, korzystając z samej surowej wydajności nowego sprzętu. A także do gier multigeneracyjnych, czyli tych na stary sprzęt z optymalizacjami pod nowy.

Cóż, przynajmniej dziś Dzień Singla. A to oznacza, że zarówno stare gry, jak i nowe można zdobyć w wyjątkowo niskich cenach. Przyjrzyjmy się więc co dla nas przygotowało PlayStation Store i Microsoft Store. Przecen przy tym są setki – ja wybrałem te najciekawsze.

Dzień Singla 2020 na PlayStation Store. Promocje na gry na PlayStation.

Batman: Arkham Collection – 84 zł zamiast 249 zł

Bloodborne: Game of the Year Edition – 62,35 zł zamiast 145 zł

Infamous Second Son + Infamous First Light (pakiet dwóch gier) – 53,32 zł zamiast 124 zł

Heavy Rain i Beyond: Dwie Dusze (pakiet dwóch gier) – 54,08 zł zamiast 169 zł

MudRunner – 36,25 zł zamiast 145 zł

Potrójny pakiet Dead Rising (pakiet trzech gier): 62,70 zł zamiast 209 zł

Sid Meier's Civilization VI – 79 zł zamiast 209 zł

South Park: Kijek Prawdy – 59,95 zł zamiast 119,90 zł

Dzień singla 2020 na Microsoft Store. Promocje na gry na platformę Xbox.

Sea of Thieves (PC i konsole) – 89,99 zł zamiast 149,99 zł

(gra wykorzysta dodatkowe możliwości Xbox One X i Xbox Series X|S, dostępna za darmo dla abonentów Xbox Game Pass)

Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition (konsole) – 62,49 zł zamiast 249,99 zł

(gra wykorzysta dodatkowe możliwości Xbox One X)

For Honor Edycja Complete (konsole) – 103,74 zł zamiast 414,99 zł

(gra wykorzysta dodatkowe możliwości Xbox One X)

Shenmue I & II (konsole) – 37,49 zł zamiast 149,99 zł

Forza Horizon 4 edycja Ultimate (PC i konsole) – 179,99 zł zamiast 359,99 zł

(gra wykorzysta dodatkowe możliwości Xbox One X i Xbox Series X|S, jej podstawowa wersja jest dostępna za darmo dla abonentów Xbox Game Pass, dodatki z wersji Ultimate również zostały przecenione)

Forza Motorsport 7 Edycja Ultimate (PC i konsole) – 149,50 zł zamiast 299 zł

(gra wykorzysta dodatkowe możliwości Xbox One X, jej podstawowa wersja jest dostępna za darmo dla abonentów Xbox Game Pass, dodatki z wersji Ultimate również zostały przecenione)

Just Cause 4 - Edycja Kompletna (konsole) – 72,49 zł zamiast 289,99 zł

(gra wykorzysta dodatkowe możliwości Xbox One X)

Quantum Break (PC) – 46,24 zł zamiast 184,99 zł