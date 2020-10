Niech ktoś powstrzyma to szaleństwo. Xbox Series X z płynnie działającą grą w rozdzielczości 8K

Jeszcze nie tak dawno temu szef działu Xbox uspokajał graczy, że znaczek „8K” przy konsolach Xbox Series X i PlayStation 5 jest dodawany nieco na wyrost. Miał rację – co nie oznacza, że takowe gry nie powstaną.

Kiedy Sony prezentował swoje PlayStation 5 a Microsoft swojego Xboxa Series X obie firmy dumnie ogłosiły, że ich konsole zgodne są ze standardem 8K. Nie jest to przy tym nieprawda: obie wyposażone są w złącza HDMI 2.1, więc mają techniczną możliwość emisji takiego sygnału do zgodnego telewizora czy innego wyświetlacza.

Biorąc jednak pod uwagę moc obliczeniową tych sprzętów, którą znamy w wystarczającym przybliżeniu, od samego początku było oczywiste, że owa zgodność przyda się głównie do pierwszych treści multimedialnych w 8K, które za kilka bądź kilkadziesiąt miesięcy zapewne pojawią się na Netfliksie czy podobnych usługach. A już dziś takowe możemy rejestrować naszymi telefonami.

W przypadku grafiki 3D renderowanej lokalnie na konsoli, sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Ultra HD 4K ze śledzeniem promieni przy 60 kl./s to nadal duże wyzwanie, nawet dla droższych gamingowych PC. Rozdzielczość 4K@60 to renderowanie niemal 8,3 mln pikseli co 16,7 milisekundy. 8K zwiększa te liczbę do ponad 33,1 mln pikseli.

Tymczasem Xbox Series X ma w ofercie przynajmniej jedną grę działającą w 8K przy 60 kl./s.

Wszystkie media, jakie otrzymały już Xboxa Series X do testów, obowiązuje ścisłe embargo informacyjne. W zamian za wcześniejszy dostęp do sprzętu i długi czas na realizację materiałów, dziennikarze muszą wstrzymać się z ich publikacją do ustalonej z Microsoftem daty. Ktoś się jednak wygadał.

Redakcja Digital Foundry świętowała wczoraj na YouTubie pozyskanie milionowego subskrybenta swoim pierwszym streamem na żywo, mającym nieco zbliżyć jej członków do fanów kanału. Podczas dwugodzinnej transmisji między innymi odpowiadali na pytania fanów. Richard Leadbetter, założyciel Digital Foundry, wygadał się ciut za bardzo o jednej z gier, którą testuje.

Zdążył się ugryźć w język, zanim powiedział zbyt wiele, ale potwierdził, że istnieje co najmniej jedna gra na Xbox Series X, która działa w rozdzielczości 8K przy 60 kl./s. Nie wiemy co to za produkcja, choć wydaje mi się, że raczej chodzi tu o coś bardzo prostego graficznie. The Touryst? The Falconeer? Tetris Effect: Connected? Czas pokaże.

Jednak nawet przy założeniu, że to faktycznie jakaś bardzo prosta gra, zdolność do emitowania obrazu renderowanego na żywo w tej rozdzielczości i w takim klatkażu robi ogromne wrażenie. I rodzi apetyt na więcej. Skoro Xbox Series X jest w stanie generować grafikę 3D w standardzie 8K@60 Hz, to do czego jest zdolny przy 4K@60Hz? Wkrótce już będziemy mogli odpowiedzieć na to pytanie. Po prawdzie, nie mogę się wręcz doczekać.

Konsole Xbox Series X są już dostępne w przedsprzedaży.



