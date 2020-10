Sokół po raz kolejny promuje linię smartfonów Samsung Galaxy. W najnowszym, trwającym aż dwie i pół minuty spocie popularny raper porównuje prowadzenie własnego biznesu do gry wideo. W tle mamy z kolei poziomy doświadczenia, ekwipunek, lagi oraz umiejętności specjalne.

Mój nos podpowiada mi, że nowa kampania promocyjna Samsunga została częściowo zsynchronizowana z premierą gry Cyberpunk 2077. CDP RED przesunął jednak datę debiutu swojej najdroższej produkcji, chociaż miało już nie być żadnych opóźnień. Sokół i Samsung zostali więc na placu boju sami, bawiąc się motywem gier wideo oraz gatunku cPPG.

W salonie u Sokoła sprzedasz ekwipunek i zdobędziesz umiejętności.

W nowym spocie Samsunga raper Sokół jest jak doświadczony handlarz z gier wideo. Odwiedzają go bohaterowie i łotry z najdalszych zakątów cyfrowego świata. Od klimatów czystego fantasy do futurystycznego sci-fi, śmiałkowie odwiedzają muzyka po każdej przygodzie. Powód jest oczywisty, jak to bywa w grach cRPG: sprzedaż lootu, lepszy pancerz, a i może nowy poziom doświadczenia.

Otoczka gier wideo jest metaforą dla świata biznesu. W nim również liczy się doświadczenie, dobre narzędzia czy nowe umiejętności. No i także - niestety - można zaliczyć napis Game Over. Częściowo ratuje przed nim właśnie Sokół, sypiąc poradami jak z rękawa, a także pomagając potężnym artefaktem to tu, to tam.

Owe artefakty to sprytnie przemycone cechy nowego Samsunga Galaxy Note20 Ultra 5G, takie jak ekran z maksymalną częstotliwością odświeżania wynoszącą 120 Hz, topowy aparat komórkowy czy możliwość wykorzystania nowoczesnej sieci 5G. Będąc przy grach wideo, Samsung wykorzystuje okazję do pochwalenia się wykorzystaniem xCloud - usługi strumieniowania gier z Xboksa i biblioteki Game Pass bez konieczności posiadania konsoli. W punkt. Jako posiadacz iPhone’a zazdroszczę tego rozwiązania każdemu Androidowi.

Reklamy reklamami, ale Sokół naprawdę zna się na grach wideo.

I to właśnie od tej biznesowej strony. Artysta wraz z muzykiem Małolatem kierują studiem deweloperskim Movie Games, będącym częścią inwestycyjnego giganta PlayWay. Movie Games będzie produkować tytuły o szeroko rozumianej tematyce ulicznej. Świetnym przykładem takiego produktu jest niezwykle dochodowy Drug Dealer Simulator, przy którym Małolat był konsultantem.

Polscy artyści inwestujący w branżę gier to coraz szerszy trend. Zwłaszcza teraz, w dobie pandemii, gdy wszystkie trasy, koncerty i imprezy strzelił szlag. Jak podkreśla Małolat w rozmowie ze mną, polskiemu raperowi bardzo trudno wydać płytę, która będzie międzynarodowym hitem i sprzeda się na cały świat. Gry wideo nie stawiają z kolei takich barier, czego wcześniej wspomniany Drug Dealer Simulator jest najlepszym przykładem. Tytuł zarobił na siebie w 24 godziny. Potem to już czysty zysk.