Jak Bank Pekao współtworzył wdrożenie obsługi Smart Taryfy BKM w Białymstoku. Działa wyśmienicie

Mieszkańcy stolicy Podlasia otrzymali możliwość wygodnego płacenia za przejazdy komunikacji miejskiej. Bank Pekao S.A. współtworzył wdrożenie obsługi Smart Taryfy BKM w Białymstoku

Białostoczanie od kilku miesięcy mogą używać karty płatniczej jako biletu autobusowego. To wygodna forma płacenia za komunikacje miejską, która likwiduje konieczność kupowania biletów w dotychczasowej formie. Co istotne, z tego rozwiązania mogą korzystać nie tylko klienci Pekao, ale również innych banków posiadających kartę płatniczą.

Teraz pojawiła się nowa możliwość – to obsługa tzw. Smart Taryfy Białostockiej Komunikacji Miejskiej.

Jak płacić kartą w autobusach BKM?

Użytkownicy zbliżeniowych kart płatniczych, a także telefonów i zegarków obsługujących NFC mogą płacić za przejazdy w zupełnie nowej formie. Zamiast naliczanej każdorazowo opłaty za poszczególne bilety, płacą jednorazowo. Opłata rozliczana jest w cyklu dobowym.

Smart Taryfa BKM automatycznie wylicza koszt przejazdu autobusami komunikacji miejskiej w ciągu doby. Naliczanie odbywa się w prosty sposób. Podczas wejścia i wyjścia z autobusu przystawiamy kartę (telefon lub zegarek) do czytnika w biletomacie. Na ekranie biletomatu pasażer zobaczy komunikat „Wejście zostało zarejestrowane” po wejściu do pojazdu i „Wyjście zostało zarejestrowane” przy wyjściu z niego.

Należy przy tym pamiętać o dwóch ważnych rzeczach. Brak przyłożenia karty po wejściu do autobusu oznacza przejazd bez ważnego biletu. Jeżeli zaś nie zarejestrujemy wyjścia, wówczas opłata zostanie naliczona jak przejazd do końca trasy. W przypadku kontroli biletów przykładamy naszą kartę do czytnika, którym dysponuje kontroler.

Smart Taryfa BKM obsługuje zarówno karty Mastercard, Maestro, jak i Visa oraz standardy płatnicze Google Pay, Apple Pay, Garmin Pay itp. Innymi słowy możemy płacić więc kartami, smartfonami i zegarkami obsługującymi wspomniane standardy płatności.

Opłata nie zostanie pobrana od razu, ale po zakończeniu tzw. doby rozliczeniowej. Jest ona pobierana z rachunku bankowego, do którego podpięta jest karta. Informacje na temat zrealizowanych przejazdów znajdziemy na stronie ekarta.bialystok.pl.

Smart Taryfa BKM – jak wyliczana jest opłata za przejazdy?

Przede wszystkim opłata za wszystkie przejazdy w ciągu doby nie może przekroczyć ceny biletu 24-godzinnego, który kosztuje 12 zł dla strefy pierwszej (6 zł w przypadku biletu ulgowego). Jeżeli podróżujemy od 1 do 3 razy w ciągu doby, zapłacimy jak za 1, 2 lub 3 bilety jednorazowe.

W przypadku 4 lub więcej przejazdów, opłata wyniesie tyle, ile bilet 24-godzinny w strefie 1. Gdy podróże odbywały się w różnych strefach opłata nie może przekroczyć ceny 24-godzinnego biletu sieciowego dla wszystkich 4 stref, czyli 22 zł (11 zł za bilet ulgowy).

Smart Taryfa BKM to pierwsza i – póki co – jedyna w kraju możliwość korzystania z zagregowanych płatności za przejazdy autobusami komunikacji miejskiej dynamicznie wyliczająca optymalną opłatę.

Jak wyglądało wdrożenie Smart Taryfy BKM?

Już w kwietniu 2020 r. Bank Pekao S.A. wprowadził w Białymstoku rozwiązanie, dzięki któremu karta płatnicza stała się nośnikiem biletu komunikacji miejskiej. 1 października 2020 r rozszerzył możliwości obsługi klientów poprzez wdrożenie przełomowej inteligentnej taryfy. W budowie białostockiego Smart City brał udział dział IT Banku Pekao, który współpracował we wdrożeniu z firmami Pixel i APDU.

Zespół projektowy w IT Banku Pekao S.A. był zaangażowany w projekt od samego początku. To on był inicjatorem projektu i zaraził bank do jego realizacji.

Bank inwestujący w innowacyjne technologie zaangażował grupę specjalistów z różnych działów IT, aby zbudowali nowoczesne rozwiązanie dla miasta. W projekcie wzięli udział eksperci od systemów odpowiadających za procesowanie i rozliczanie transakcji, specjaliści od baz danych, telekomunikacji, monitoringu, bezpieczeństwa, kończąc na ekspertach rozwiązań z dziedziny akceptacji kart płatniczych. Tak szerokie grono ludzi odpowiedzialne było za zbudowanie środowiska, dostosowanie istniejącej infrastruktury i weryfikację rozwiązania pod kątem zgodności z wymaganiami organizacji oraz wewnętrzną polityką jakości. Największym wyzwaniem okazał się indywidualny proces certyfikacji w organizacjach płatniczych Mastercard oraz Visa, ponieważ powstający dla Białegostoku system był w wielu aspektach pionierski na naszym rynku.

Kluczowy z punktu widzenia banku był fakt, że od podstaw zbudowano technologię, którą będzie można używać w innych projektach. Stworzone i sprawdzone rozwiązanie w zakresie akceptacji płatności, pozwoli na wykorzystanie w nowych obszarach i usługach.

Należałby podkreślić, że w kolejnych projektach nastąpi wykorzystanie zaimplementowanej technologii do innych celów. Zastosowanie tokenizacji w rozwiązaniu banku wiąże się z elastycznością i możliwością skorzystania przy wielu zróżnicowanych zastosowaniach.

Co z bezpieczeństwem?

Bank Pekao S.A. gwarantuje, że wprowadzone w Białymstoku rozwiązanie zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa zarówno dla klientów, miasta jak i dla samego banku. Dane karty są zabezpieczone od chwili jej zbliżenia do czytnika biletomatu lub terminala, w który wyposażeni są kontrolerzy biletów. Dane te pozostają anonimowe aż do realizacji transakcji po stronie banku.

Usługa jest jedną z odpowiedzi Banku Pekao na wzrost popularności płatności kartami płatniczymi. Dziś aż 90 proc. z nich odbywa się zbliżeniowo.

O tym, że zaproponowane w Białymstoku rozwiązanie podoba się pasażerom świadczą liczby. – Rozwijamy płatności w komunikacji publicznej, co potwierdzają średnio 30-procentowe wzrosty w płatnościach w ostatnich miesiącach – mówi Remigiusz Hołdys, dyrektor zarządzający w Banku Pekao S.A.

Ważny jest również fakt, że nowe możliwości płatności bezgotówkowych ograniczają sprzedaż tradycyjnych biletów, co jest istotne w dobie epidemii COVID-19.

W przyszłości podobne rozwiązania Bank Pekao S.A. chce wdrożyć również w innych miastach.

Tekst powstał we współpracy z Bankiem Pekao S.A.