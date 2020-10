W ofercie Huaweia pojawiły się nowe sztandarowe smartfony z linii Huawei Mate 40 Pro oraz liczne akcesoria, w tym inteligentne okulary.

Do oferty firmy Huawei dołączają dwa nowe topowe smartfony oraz liczne akcesoria takie jak okulary, głośnik, słuchawki i znany już konsumentom zegarek, ale w specjalnej wersji przygotowanej we współpracy z producentem samochodów.

Nowe telefony Huawei, czyli Mate 40 Pro i Mate 40 Pro+, mają ogromne, bo aż 6,76-calowy bezbramkowy ekran zakrzywione pod kątem 88 stopni. Panele odświeżają się w 90 Hz i wyświetlają 2772 x 1344 pikseli (proporcje 18,5:9, 456 ppi). Na froncie znalazło się wycięcie na podwójny aparat fotograficzny.

Huawei chwali się przy tym, że nowe telefony będą miały świetne aparaty za sprawą obiektywu Ultra Vision Cine Camera w kształcie pierścienia. Na uwagę zasługuje też wielkość matrycy, gdyż każdy piksel ma wielkość aż 2,44 um. Huawei Mate 40 Pro będzie dysponował czterema obiektywami. Huawei Mate 40 Pro+ — pięcioma.

Co jeszcze warto wiedzieć o nowych smartfonach Huawei?

Sercem obu urządzeń jest procesor Kirin 9000 wykonany w 5-nanometrowym procesie technologicznym z wbudowanym modułem 5G, który wspiera 8 GB (w Huawei Mate 40 Pro) lub 12 GB RAM (w obu modelach). Do tego dochodzi dysk o pojemności 256 GB lub 512 GB, a to wszystko zamknięte jest w bezbramkowych obudowowach.

Huawei Mate 40 Pro mierzy 162,9 x 75,5 x 9,1 mm, a Huawei Mate 40 Pro+ ma obudowę o wymiarach 162.9 x 75.5 x 8,8 mm. W pierwszym z nich znalazło się ogniwo zasilające o wielkości 4400 mAh ładowane z mocą 66 W przewodowo i 50 W bezprzewodowo (na informację, jaką pojemność ma akumulator w tym drugim, jeszcze czekamy). Do tego dochodzą skaner linii papilarnych pod ekranem i system rozpoznawania twarzy.

Huawei x Gentle Monster Eyewear II

Nowy gadżet w ofercie marki Huawei przygotowany we współpracy z Gentle Monster to połączenie okularów przeciwsłonecznych i zestawu słuchawkowego. Wystarczy założyć oprawki, by prowadzić rozmowy telefoniczne i słuchać muzyki dzięki głośnikom „z ultracienką membraną (128 mm2) o dużej amplitudzie (0,5 mm)”.

Firma chwali się, że w 2. generacji swoich okularów zastosowano „tytanowe zawiasy”, które są elastyczne i mają mniejszą gęstość, co pozytywnie wpłynęło na wagę oprawek oraz ich wyważenie. Zwiększony został również kąt zauszników z 12 stopni do 20 stopni względem Huawei x Gentle Monster Eyewear 1. generacji.

Nowa wersja słuchawek potrafi przez trzy minuty czuwać po ich zdjęciu i pracować na jednym ładowaniu do pięciu godzin, a akumulator można ładować drogą bezprzewodową. Do sparowania z telefonem oraz obsługi urządzenia można użyć gestów — wystarczy „uszczypnąć” zausznik lub przesunąć po nim palcem.

Głośnik, słuchawki i nowy-stary zegarek

Oprócz smartfonów i okularów w ofercie Huawei pojawił się nowy głośnik, czyli Huawei Sound stworzony we współpracy z firmą Devialet, w którego obudowie zamknięty został 4-calowy głośnik niskotonowy 40 W oraz trzy pełnozakresowe głośniki 5 W. Potrafi grać z natężeniem dźwięku na poziomie do 90 db, a muzykę można na niego wysyłać w łatwy sposób dzięki funkcji Huawei Share.

Oprócz tego w ofercie firmy pojawiły się pierwsze nauszne słuchawki czyli Huawei FreeBuds Studio, które wspierają aktywną redukcję szumów, a ANC pracuje w trzech trybach. Zestaw cechuje też wysoka częstotliwość dźwięku (do 48 kHz) i można podłączyć do niego dwa urządzenia jednocześnie. Nauszniki mają wymiary 65 mm x 42 mm, a akumulator pozwala na 20 godzin pracy (z ANC).

Kolejnym akcesorium, które firma Huawei zaprezentowała razem z telefonami Huawei Mate 40 Pro oraz Huawei Mate 40 Pro+, jest inteligentny zegarek Huawei Watch GT 2 Pro w wersji Porsche Design. Ten wariant wyróżnia tytanowa opływowa tarcza z wkomponowanym w nią logo producenta samochodów oraz matowa tytanowa opaska z tytanową klamrą — z tym samym logotypem.