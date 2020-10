Wyciekła specyfikacja Galaxy S21 Ultra, pretendenta do tytułu najlepszego telefonu roku

Już sama nazwa wskazuje, że droższa odmiana telefonu Galaxy S21 będzie świetnie wyposażona. Piękny wyświetlacz, świetny aparat i szybki procesor to tylko część z jego zalet.

Już za kilka miesięcy na rynku zadebiutuje pretendent do miana najlepszego telefonu na świecie. Nic więc dziwnego, że hakerzy, dziennikarze i blogerzy polują nawet na strzępki informacji na temat linii Galaxy S21. Najświeższy ich pakiet zapewnia nam Ishan Agarwal – bloger, który mimo młodego wieku już niejednokrotnie dowiódł, że zdobywane przez niego informacje są (a raczej: często bywają) prawdziwe.

Informacje, które pozyskał, dotyczą droższej wersji Galaxy S21, a więc Galaxy S21 Ultra. Znamy już z tego niepotwierdzonego źródła najważniejsze elementy specyfikacji technicznej tego telefonu. I trudno nie czytać jej z aprobatą i entuzjazmem.

Galaxy S21 Ultra – częściowa specyfikacja techniczna.

Telefon ma być wyposażony w wyświetlacz Dynamic AMOLED 2X o przekątnej 6,8 cala i częstotliwości odświeżania 144 Hz. Ma to być najlepszy mobilny wyświetlacz na rynku – w co łatwo uwierzyć, biorąc pod uwagę ogromne kompetencje Samsung Display w tym temacie. Piękny wyświetlacz ma się przydać między innymi do oglądania pięknych zdjęć.

Zdjęcia te będziemy wykonywać aparatem składającym się na kilka modułów, gdzie główny ma pracować w rozdzielczości 108 Mpix. Dodatkowo udało się ustalić, że aparat do autoportretów będzie rejestrował zdjęcia z dokładnością 40 Mpix.

Telefon ma też bardzo długo trzymać na akumulatorze – za sprawą jego bardzo dużej pojemności, wynoszącej 5000 mAh. Za wydajność i sprawność energetyczną ma odpowiadać procesor Snapdragon 875. Nie jest przy tym jasne czy mowa o amerykańskiej wersji telefonu, czy również europejskiej, gdzie w tej zazwyczaj montowane są procesory Exynos. Podobno też ma być wyposażony w świetne głośniki.

Telefon ma pracować pod kontrolą Androida z One UI 3.0. Ma mierzyć 165,1 x 75,6 x 8,9 mm. Wyspa z aparatami zwiększa ponoć grubość telefonu o dodatkowy 1 mm.

Ceny i dostępność nie są jeszcze znane.