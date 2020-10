Aktualizacja PS4. Sony sprząta system przed premierą PS5 i nareszcie wprowadza 2-stopniową autoryzację

Aktualizacja oprogramowania dla konsoli PlayStation 4 oznaczona numerem 8.00 właśnie pojawiła się na serwerach Sony. Co zmienia, co naprawia i co dodaje?

Posiadacze konsol z rodziny PlayStation 4 mogą już pobierać najnowszą aktualizację oprogramowania, oznaczoną symbolami 8.00. Tym razem skupiono się na społecznościowych możliwościach platformy, takich jak czat głosowy czy prywatne wiadomości. Zadbano także o bezpieczeństwo oraz odchudzono nieco zakładki systemowe.

Wiadomości oraz Impera mają się ku sobie.

Dzięki aktualizacji 8.00 funkcje Impreza oraz Wiadomości są ze sobą powiązane bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Od teraz pokój czatu głosowego przekłada się na pokój do wiadomości tekstowych, co w gruncie rzeczy ma sens – wszakże najczęściej rozmawiamy z tymi znajomymi, z którymi również piszemy i wymieniamy się zrzutami ekranu.

PS4 pamięta, z kim rozmawialiśmy podczas Imprezy, i na tej podstawie tworzy grupy do wiadomości tekstowych. Sony zaznacza, że w podobny sposób będzie to działać również na PlayStation 5, kiedy nowa konsola firmy pojawi się już na rynku. Nadchodząca aplikacja PlayStation dla urządzeń mobilnych również przyswoi filozofię łączenia wiadomości i czatów głosowych.

A jeśli już jesteśmy przy czacie głosowym, świetną nowością jest dodanie opcji wyciszenia wszystkich rozmówców z poziomu szybkiego menu. Z kolei nasi znajomi będą od teraz widzieć, kiedy mamy wyłączony mikrofon, co zostanie zaznaczone stosowną ikonką przy naszym nicku.

Dwustopniowa autoryzacja. Nareszcie!

Konsole wyrastają na jedne z najsłabiej zabezpieczonych współczesnych urządzeń. Podczas gdy komputery i smartfony korzystają z weryfikacji biometrycznej, filarem bezpieczeństwa platform do gier wciąż pozostaje hasło wklepywane za pomocą kontrolera. To nareszcie się zmienia. Wraz z aktualizacją 8.00 konsola PlayStation 4 oferuje dwustopniową autoryzację.

Co świetne, posiadacz PS4 może wybrać, za pomocą jakiej metody będzie działać autoryzacja drugiego stopnia. Do wyboru mamy tradycyjne wiadomości SMS na numer połączony z kontem SEN, a także dedykowane ku temu aplikacje mobilne Sony dla systemów Android oraz iOS.

Czyszczenie, ujednolicanie i zamiatanie.

Aktualizacja 8.00 wycina z systemu możliwość tworzenia Wydarzeń oraz zakładania Społeczności. To tylko i wyłącznie moje przypuszczenia, ale może to oznaczać, iż te moduły nie znajdą się w oprogramowaniu konsoli PlayStation 5. Bądź zostaną na tyle zmienione, że ich unifikacja z aktualnymi rozwiązaniami na PS4 przestanie być możliwa. Dlatego Sony sięga po miotłę i wymiata.

Oprogramowanie PS4 zostało odchudzone również w innych obszarach. Ustawienia prywatności użytkownika są teraz prostsze i bardziej ogólne bez podziału na Trofea czy Aktywności. Scalono również część ustawień kontroli rodzicielskiej. Najprawdopodobniej to również efekt ujednolicania i porządkowania usług systemowych przed premierą PlayStation 5.

PS4 Remote Play to teraz PS Remote Play, gotowe na PlayStation 5.

Funkcja strumieniowania obrazu Remote Play doczekała się spodziewanych zmian. Od teraz program dla urządzeń mobilnych oraz komputerów wspiera zarówno streaming z PS4, jak również PS5. Co więcej, obrazowi strumieniowanemu z nowszej konsoli Sony towarzyszy sygnał HDR. Niestety, maksymalna jakość wideo to wciąż FHD. Czekam na QHD lub 4K. To zapewne kwestia czasu.

Na koniec warto wspomnieć o miłym dodatku z natury tych kosmetycznych. Baza awatarów w ustawieniach konta SEN wzbogaciła się o kilkadziesiąt nowych pozycji. W tym grafiki z The Last of us Part II oraz God of War.

PS. Korzystając z okazji, przypominam polskim użytkownikom PS4 o obecnej od kilku dni możliwości dodania PayPala jako formy płatności w PS Store.