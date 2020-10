Zachwycające fotografie z lotu ptaka. Oto zwycięzcy Aerial Photography Awards 2020

Chociaż to dopiero pierwsza edycja Aerial Photography Awards, to można śmiało powiedzieć, że to jeden z najciekawszych konkursów fotografii lotniczej na świecie.

Do nowego konkursu Aerial Photography Awards 2020 zgłoszono tysiące zdjęć z 65 krajów. Większość z nich została wykonana dronami, ale konkurs jest skierowany także na twórców fotografujących z latawców, balonów, helikopterów i samolotów.

Popularność fotografii „z góry” wystrzeliła w ostatnich kilku latach. To zasługa popularyzacji dronów, dzięki którym możemy spojrzeć na świat z zupełnie nowej perspektywy, która jeszcze 10 lat temu, była niedostępna dla większości z nas. Dzisiaj wystarczy wydać mniej niż 2000 zł, aby kupić niedużego drona, który pozwoli nam legalnie latać i wykonywać naprawdę sensownej jakościowo fotografie czy filmy.

Sebastian Nagy z Belgii został uhonorowany ogólnym tytułem Aerial Photographer of the Year. Sześć z nadesłanych przez niego zdjęć było zwycięzcami kategorii.

„Kochałem fotografię od zawsze, ale tak naprawdę zacząłem fotografować 5 lat temu. Od początku chciałam zaproponować coś innego i znaleźć nietypowe perspektywy na moich zdjęciach. W poszukiwaniu takich ujęć, zwiedziłem większość dachów w moim mieście. Miałam obsesję na punkcie poszukiwania nowych punktów widzenia”. Sebastian Nagy

Poniżej prezentuję wybrane fotografie z konkursu, ale koniecznie zajrzycie także na stronę organizatorów, gdzie można znaleźć wszystkie nagrodzone i wyróżnione zdjęcia.

Aerial Photographer of the Year 2020, 1. miejsce, kat. Daily Life: „The Lady of the Sea„

Fot. Duy Sinh (Wietnam)

Łódka rybacka zrzuca sieć i przypadkowo fale ułożyły z niej kształt damy na błękitnym morzu.

2. miejsce, życie codzienne: „Łowienie sardeli”

„Miękkie światło nowego dnia oświetlające dym z silnika łodzi rybackiej i kształt zielonych sieci poruszających się pod powierzchnią wody, gdy miejscowi rybacy ciągną sieci. Wiele lokalnych rodzin rybaków wzdłuż wybrzeża prowincji Phu Yen będzie podążać za prądami przybrzeżnymi, aby złowić sardele w szczycie sezonu. Solona sardela jest najważniejszym surowcem do produkcji tradycyjnego sosu rybnego”

1. miejsce, kat. wzory: "Krzyż Parasolowy"

Parasole na skrzyżowaniu dają piękne kolory na szarym tle.

2. miejsce, kat. Editorial, „Eid Congregation”

„Największe zgromadzenie w ramach Id al-Fitr – święta dziękczynienia obchodzonego w islamie na zakończenie świętego miesiąca postu – ramadanu, odbyło się w Gore Shahid Boro Math, Dinajpur, Bangladesz. Zgodnie z informacjami od organizatorów, w zgromadzeniu uczestniczyło ponad 600.000 oddanych”.

Zwycięzca wśród zdjęć pojedynczych, kat. udoskonalone cyfrowo, „Samoloty"

„To zdjęcie to połączenie wielu różnych fotografii lotniczych, które zrobiłem lecąc helikopterem”.

1. miejsce, kat. dokument, „Atak ognia”

„Strażacy z lotniska Jersey w czasie ćwiczeń i symulowanego pożaru samolotu”.

1. miejsce, kat. wodospady, „Arktyczny raj”

„To zdjęcie zostało zrobione na wybrzeżu Qeqertarsuaq położonym u zachodnich wybrzeży Grenlandii, w temperaturze -25° Celsjusza. Jedno z najpiękniejszych, a zarazem najbardziej abstrakcyjnych miejsc, jakie kiedykolwiek widziałem”.

1. miejsce, lat. krajobrazy, „Skyggnisvatn”

„Szczyty Islandii”.

1. miejsce, kat. drzewa i lasy, „Ścieżka w lesie”

„Stado owiec wracam do domu leśną drogą.”

1. miejsce, kat. abstrakcyjne, „Pustynia Tatacoa”

„Widok z góry na formacje skalne pustyni Tatacoa o zachodzie słońca”.

1. miejsce, kat. zakwaterowanie, „Kolory Dubaju„

„Budynek na wynajem w Burj Khalifa”.

Wyróżnienie: Wyspa miłości

Fot. Jamie Malcolm-Brown

„Mgła rozproszyła się, gdy słońce wschodziło za chmurami burzowymi nad wyspą w kształcie serca”.