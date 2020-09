Pierwszy smartfon z kamerką pod ekranem już jest. Oto ZTE Axon 20 5G

Jak zapowiedzieli, tak zrobili. ZTE właśnie pokazał światu pierwszy smartfon z kamerką pod ekranem. Nie projekt ani prototyp, lecz gotowe urządzenie, które właśnie weszło do sprzedaży.

ZTE właśnie pokazało swój nowy smartfon Axon 20 5G. Jest to sprzęt ze średniej półki, który nie wyróżnia się szczególnie parametrami, ale za to ma jedyną w swoim rodzaju kamerkę do selfie. Jest ona umieszczona pod ekranem OLED, więc jest zupełnie niewidoczna. W czasie robienia zdjęć ekran miejscowo się wygasza by przepuścić światło.

Nad takim rozwiązaniem pracowali inżynierowie Samsunga, Xiaomi i kilku innych firm, czego efektem były liczne prototypy udostępniane na targach technologicznych i pokazywane w mediach społęcznościowych. To jednak ZTE jako pierwsze wdrożyło nową technologię w komercyjnym produkcie, który trafił na rynek.

Co jeszcze potrafi ZTE Axon 20 5G?

Smartfon ma duży ekran OLED o przekątnej aż 6,92 cala z wbudowanym czytnikiem linii papilarnych. Tak duża powierzchnia niezakłócona notchem ani wysepkami aparatów musi robić duże wrażenie.

Zdjęcie z przedniej kamerki

Wewnątrz znajdują się podzespoły z górnego zakresu średniej półki. Mamy tu procesor Snapdragon 765G z obsługą sieci 5G. Mamy też do wyboru dwie wersje pamięci: 6 GB RAM i 128 GB lub 8 GB RAM i 256 GB na dane. W obu jest slot na karty microSD.

Akumulator ma 4220 mAh. Z tyłu znalazł się układ czterech aparatów, gdzie główny ma 64 megapiksele, a do tego dochodzi ultraszerokokątna kamera o rozdzielczości 8 MP i dwie kamerki wspomagające: sensor głębi (2 MP) i sensor makro (2 MP).

Z kolei przednia kamerka ma rozdzielczość 32 megapikseli.

Zupełnie nowa technologia debiutuje w smartfonie za 1200 zł. Da się? Da się!

ZTE Axon 20 5G jest już dostępny w sprzedaży na rynku chińskim, gdzie został wyceniony na 2198 juanów, czyli na równowartość ok. 1200 zł. Na razie nie wiemy nic na temat dystrybucji w Polsce, ani nawet w Europie, ale polski oddział ZTE istnieje i działa, więc możliwe, że smartfon oficjalnie trafi nad Wisłę.

Tym samym Axon 20 5G rozpoczyna erę zupełnej unifikacji wyglądu smartfonów. Już dziś patrząc na front urządzeń trudno rozpoznać konkretny model. Kiedy smartfony pozbędą się wysepek i wcięć w ekranie, staną się identyczne. Nowe rozwiązanie jest jednak imponujące technologicznie, tym bardziej, że pod ekranem mieści się cały szereg elementów: kamerka, czujniki światła i skaner linii papilarnych. To robi wrażenie.



