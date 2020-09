Xbox All Access w Polsce. Konsole Xbox Series X i Xbox Series S na abonament

Microsoft rozszerza dostępność programu Xbox All Access o nowe kraje. Wśród nowododanych znajduje się Polska. Oto co już wiemy o dość wywrotowym programie, traktującym Xboxa jako usługę – w tym sprzęt.

Xbox All Access to dość nowatorski sposób na pozyskiwanie nowych klientów. Pilotażowo został wprowadzony w Stanach Zjednoczonych i po całkiem niezłych wynikach jego dostępność zostaje rozszerzona, między innymi, na Polskę.

Przypomina on bardzo kupowanie telefon od operatora w ramach abonamentu. Z tą różnicą, że zamiast telefonu dostajemy konsolę, a zamiast darmowych minut i SMS-ów gry z usługi Xbox Game Pass.

W ramach Xbox All Access będziemy mogli zyskać dostęp do Xboxa Series X za 160 zł miesięcznie lub Xboxa Series S za 120 zł miesięcznie lub Xboxa One S za 100 zł miesięcznie. Xbox One S przy tym pojawi się jako pierwszy, a konsole Xbox Series zostaną wprowadzone do programu w nieco późniejszym terminie. Abonament Xbox Game Pass Ultimate jest już zawarty w cenie Xbox All Access. Zobowiązanie jest na 24 miesiące. Ceny są przy tym podane szacunkowo, bazując na tych w dolarach. Te polskie mogą wyglądać ciut inaczej, choć nieznacznie.

Xbox All Access w Polsce. Xbox Series na abonament. Jak to działa?

Xbox All Access przypomina sprzedaż ratalną typu raty zero procent – naszą zdolność kredytową będzie więc oceniała partnerująca instytucja finansowa, a w transakcji pośredniczył sklep – w Stanach Zjednoczonych program realizowały Best Buy, Microsoft, GameStop, Walmart i Target. Dostępności w Polsce możemy się więc spodziewać w analogicznych sklepach – takich jak Media Expert czy RTV Euro AGD.

W ramach abonamentu zawarta jest tylko konsola i usługa Xbox Game Pass Ultimate – dodatkowe gry i akcesoria nie mogą być częścią planu ratalnego i musimy je sobie dokupić na własną rękę. Gwarancja na sprzęt jest zawarta w cenie. Po upływie 24 miesięcy opłacania abonamentu konsola staje się własnością użytkownika.



Szczegóły na temat polskiej edycji Xbox All Access mają być ogłoszone niebawem.