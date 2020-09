Windows XP nie chce dać o sobie zapomnieć. Kod źródłowy systemu wyciekł do sieci

Kod źródłowy Windowsa XP hula sobie po sieci. Czy są powody do obaw?

To już pewne - do sieci trafił kod źródłowy systemów operacyjnych Microsoftu: Windowsa XP oraz Windows Server 2003. Jest to pierwszy raz, gdy ten kod źródłowy przedostał się do sieci, choć od 2001 roku jest on dostępny m.in. dla organizacji rządowych, uniwersytetów i partnerów Microsoftu.

Teraz kod źródłowy Windowsa XP hula sobie po 4Chanie, a The Verge informuje, iż Microsoft potwierdził prawdziwość kodu i prowadzi śledztwo w sprawie wycieku.

Windows XP tuż po pierwszym uruchomieniu. Łezka się kręci.

Wyciek kodu Windowsa XP - czy mamy się czym martwić?

Windows XP jest systemem wygaszonym przez Microsoft od 2014 r. Od tego czasu otrzymał tylko jedną oficjalną poprawkę, w 2017 r., po aferze z WannaCry.

Dziś Windows XP to relikt przeszłości, który znajdziemy najprędzej w małomiasteczkowych biurach rachunkowych, warsztatach samochodowych lub komputerach obsługujących specjalistyczne maszyny, których oprogramowanie nie doczekało się aktualizacji.

Jak podaje raport NetMarketShare, komputery z Windowsem XP odpowiadają dziś za raptem 1,26 proc. całego ruchu w Internecie.