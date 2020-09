Możesz już zamówić Samsunga Galaxy Z Fold 2. Cena? 8799 zł

Samsung właśnie odkrył wszystkie karty. Nowy składany Galaxy Z Fold 2 nie ma już przed nami tajemnic.

Premiera Samsunga Galaxy Z Fold 2 była nietypowa, ponieważ Samsung podzielił ją na dwie części. Najpierw poznaliśmy nowy wygląd urządzenia, a dziś, podczas konferencji Unpacked part 2, Koreańczycy odsłonili wszystkie karty.

Samsung Galaxy Z Fold 2 to według Samsunga trzecia generacja składanych urządzeń, po pierwszym Foldzie i Z Flipie. Taka numeracja trochę dziwi, ale faktycznie nowy Fold korzysta z rozwiązań z obu poprzednich smartfonów.

Zacznijmy jednak od najważniejszego, czyli ekranów.

Samsung Galaxy Z Fold 2 wygląda znacznie lepiej niż poprzednik.

W nowym modelu oba ekrany urosły. Najbardziej widać to na zewnętrznym panelu, którego przekątna wzrosła z 4,6 cala na aż 6,2 cala (2260 x 816 px). Teraz po zamknięciu smartfona przedni ekranik wypełnia prawie cały front urządzenia.

Większy jest też wewnętrzny ekran. Wymiary urządzenia zmieniły się nieznacznie, a wewnętrzny ekran urósł z 7,3 na 7,6 cala (2208 x 1768 px). Całość po rozłożeniu wygląda znacznie lepiej i nowocześniej. Ramki są węższe, potężny notch ustąpił miejsca małej okrągłej wysepce na kamerę slefie, a do tego zaokrąglenie rogów jest nieco mniejsze, co również wygląda bardziej elegancko.

Wewnętrzny ekran działa w technologii adaptacyjnego odświeżania, podobnie jak Galaxy Note 20 Ultra. Oznacza to, że odświeżanie jest zmienne w zakresie od kilkunastu herców do 120 Hz. Kiedy przewijamy interfejs, system aktywuje maksymalną płynność, a kiedy ekran jest statyczny (np. podczas czytania tekstu), odświeżanie spada by nie nadwyrężać akumulatora.

Adaptacyjny wyświetlacz pomoże też z problemem „galaretki” widocznej przy przewijaniu treści na pierwszym Foldzie. Jedna część ekranu miała delikatne opóźnienie względem drugiej, co przy szybkim przewijaniu dawało bardzo dziwny efekt.

Wewnętrzny ekran jest oczywiście elastyczny i składa się z pięciu warstw. Jedna z nich jest wykonana z materiału UTG (Ultra Thin Glass), czyli tworzywa sztucznego, w którym w pewnym stopniu wykorzystano szkło. Podobny materiał widzieliśmy w Galaxy Z Flipie. Jest bardziej wytrzymały od ekranu pierwszego Folda, ale nie może równać się z tradycyjnymi smartfonami.

Samsung Galaxy Z Fold 2 ma też zupełnie nowy zawias.

Nowy zawias bazuje na rozwiązaniu wprowadzonym w Galaxy Z Flipie, dzięki czemu można go ustawić pod dowolnym kątem. Mogłoby się wydawać, że to niewielka zmiana, ale oprogramowania sprawia, że takie rozwiązanie ma sens.

Leżący smartfon można np. częściowo otworzyć i oglądać film na przednim ekranie. Całośc wygląda wtedy niczym klasyczny smartfon leżący bokiem ukośnej podstawce. Kiedy obrócimy całość o 180 stopni, przodem do nas, wideo przełączy się na wewnętrzny ekran i tzw. Flex Mode, gdzie dostaniemy dodatkową przestrzeń np. na czytanie komentarzy do filmu na YouTubie.

We Flex Mode kompatybilne aplikacje wyświetlają główną część zawartości na górnej połowie smartfona, a elementy sterujące na dolnej. Z tego rozwiązania korzystają też aplikacje Samsunga, w tym aplikacja aparatu.

Przełączanie się między przednim a tylnym ekranem również zostało bardziej dopracowane. W pierwszym Foldzie mogliśmy łatwo przenieśc zawartośc z małego ekranu na duży, ale po zamknięciu urządzenia smartfon uznawał, że zakończyliśmy pracę. Teraz całość będzie działa w obie strony, czyli można będzie przenieść aplikacje z wewnętrznego ekranu na zewnętrzny.

Specyfikacja nikogo nie rozczaruje.

Samsung Galaxy Z Fold 2 jest wyposażony w 12 GB RAM, 256 GB pamięci wewnętrznej w standardzie UFS 2.1, a jeśli chodzi o procesor, to póki co producent nie chwali się nim. Wiemy, że w Stanach urządzenie będzie działać pod kontrolą Snapdragona 865 Plus. W Europie najpewniej zobaczymy Exynosa 990.

W kwestii łączności dostaniemy wszystko, czego tylko można oczekiwać, na czele z obsługą 5G. Do tego Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 i oczywiście NFC. Na pokładzie jest też bezprzewodowe ładowanie oraz ładowanie zwrotne. Akumulator ma pojemnośc 4500 mAh.

Tym razem konstrukcja ma pięć aparatów. Główny zestaw mieści się na pleckach urządzenia, a w jego skład wchodzi moduł standardowy (12 MP, f/1.8, piskele 1,8 mikrometra), ultraszerokokątny (12 MP, f/2.2, piksele 1,12 mikrometra) oraz tele (12 MP, f/2.4, piksele 1 mikrometr).

Do tego dochodzą dwie kamerki selfie o identycznej specyfikacji (10 MP, f/2.2, piksele 1,22 mikrometra). Jedna jest umieszczona w otworze na przednim ekranie, a druga na wewnętrznym.

Smartfon można będzie kupić w kolorach Mystic Bronze i Mystic Black, ale tym razem można będzie dobrać wykończenie zewnętrznej cześci zawiasu. Może on przybrać kolor srebrny, miedziany, niebieski lub złoty.

Warto też dodać, że bryła po złożeniu ma delikatnie mniejsze rozmiary, ale nie należy spodziewać się rewolucji. Obie części smartfona nadal nie przylegają do siebie równolegle. Mimo to smartfon znacznie wyładniał, i to z każdej strony. Za to wszystko przyjdzie zapłacić wysoką cenę. W Polsce smartfon jest wyceniony na 8799 zł, a zamówienia przedsprzedażowe można składać od dziś do 17.09.