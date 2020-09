Paczkomaty wchodzą do wnętrz budynków. Rusza usługa Paczkomaty InDoor

Jeśli wierzyć ostatnim raportom Gemiusa, Paczkomaty stały się najpopularniejszą w Polsce formą dostawy, wyprzedzając nawet kurierów. Teraz InPost będzie je stawiać także we wnętrzach budynków.

W Polsce stoi już 7000 paczkomatów i łączy je jedno - stoją na zewnątrz budynków. Teraz InPost chce, żeby paczki można było odbierać także w ich wnętrzach i startuje z projektem Paczkomaty InDoor. W jego ramach już we wrześniu powstanie kilkanaście Paczkomatów we wnętrzach, a pierwszy z nich stanął w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego.

Nowe Paczkomaty będą stawiane we wnętrzach biurowców, bloków czy galerii handlowych. Aby wstawić nowy rodzaj maszyny do budynku konieczne są zaledwie cztery elementy:

minimum 4m2 powierzchni

stałe źródło zasilania

zasięg sieci GSM

chęć współpracy musi wyrazić właściciel gruntu lub osoba z prawem do dysponowania nim

Paczkomaty InDoor mogą również - zależnie od lokalizacji - pracować w trybie 24/7 lub w godzinach ustalonych przez zarządcę budynku.

Paczkomaty InDoor - hit czy kit?

Osobiście uważam, że to znakomite rozwiązanie, na wielu płaszczyznach. Obecność Paczkomatu w galerii handlowej przyciągnie klientów, którzy przy okazji odbioru paczki załatwią inne sprawy. Obecność Paczkomatu w nowoczesnym bloku mieszkalnym to wygoda dla jego mieszkańców, którzy nie będą musieli wychodzić z domu, by odebrać paczkę. Obecność Paczkomatu w biurowcu to ułatwienie dla rezydujących weń firm, pozwalające odebrać lub nadać paczki bez wyjeżdżania do Paczkomatu lub czekania na kuriera. Same plusy.

Jedyny minus nowego rozwiązania o jakim jestem w stanie pomyśleć, to dalsze umocnienie dominacji Paczkomatów InPost na polskim rynku. Już dziś Paczkomaty wyprzedzają kurierów i jest ich o połowę więcej niż placówek Poczty Polskiej.



Tak jednak działa wolny rynek. Albo konkurencja znajdzie sposób na rywalizację z firmą Rafała Brzoski, albo zostanie zepchnięta na margines. I lepiej żeby konkurencja znalazł ten sposób jak najszybciej, bo nic nie wskazuje na to, by InPost miał zamiar zwolnić tempo rozwoju.