Oppo idzie w ślady Xiaomi i Huaweia. Za miesiąc zobaczymy telewizory producenta

Oppo to kolejna chińska potęga w świecie elektroniki użytkowej, która zdecydowała się wejść na rynek telewizorów. Na podobny krok zdecydowały się nie tak dawno temu Xiaomi, a także Huawei.

Telefony, tablety, komputery, roboty sprzątające… inwestorzy oczekują nieustannych wzrostów i rozwoju. Chińscy producenci najczęściej szukają ich w tworzeniu nowych kategorii produktowych. W przypadku Oppo rzeczoną kategorią mają być telewizory. Co więcej, nie są to jakieś odległe plany. Pierwsze telewizory Oppo mają pojawić się w sklepach jeszcze przed Świętami Bożego Narodzenia. A konkretniej, w przyszłym miesiącu.

W informacji prasowej rozesłanej do mediów prezes firmy, Yi Wei, twierdzi że telewizory Oppo będą kluczowe dla rozszerzenia ekosystemu Internetu rzeczy teogo producenta. Niestety o samych telewizorach nie wiemy w zasadzie nic. Pierwszy model, jaki będzie dostępny w sprzedaży, ma być oferowany w 55- i 65-calowej odmianie. Niestety nie wiemy jeszcze czy trafi do Europy.

To będzie pierwszy telewizor Oppo. Ale niezupełnie pierwszy właściciela Oppo.

Oppo to jeden z największych producentów telefonów komórkowych na świecie. Marka należy jednak do BBK Group. Czujnym obserwatorom rynku w tym momencie powinno coś świtać: przecież do BBK Group należy też inny znany producent telefonów, jakim jest OnePlus. A ten również niedawno wprowadził do obrotu (choć nie w Polsce) swój pierwszy telewizor.

OnePlus i Oppo – choć należą do tej samej grupy – nie są jednak traktowane jak różne marki jednego producenta. Wręcz można odnieść wrażenie, że ze sobą konkurują. Nie jest więc jasne, czy OnePlus i Oppo będą w jakiś sposób współpracować – osobiście jestem przekonany, że nie. Wspólny właściciel może jednak znacząco ułatwić negocjowanie cen i warunków z podwykonawcami. Wszak dużo łatwiej uzyskać rabat, gdy zamówienie dotyczy dwukrotnie większej liczby podzespołów.



