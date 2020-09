27 interakcji

Od jednego z lodowców szelfowych na Grenlandii oderwała się właśnie część o powierzchni ponad 100 kilometrów kwadratowych. Teraz odpływając powoli rozpada się na mniejsze części.

Do zdarzenia, w którym od lodowca szelfowego oderwała się potężna jego część, doszło kilka tygodni temu. To duża strata dla aktualnie największego na świecie lodowca.

Poniższe zdjęcia satelitarne dokładnie pokazują, w którym miejscu doszło do rozerwania lodowca szelfowego Nioghalffjerdsfjorden - 79N w północno-wschodniej Grenlandii.

Według badaczy z Służby Geologicznej Danii i Grenlandii (GEUS) proces ten stanowi element stopniowej dezintegracji lodowca na skutek kilku szczególnie ciepłych lat.

Zdjęcie przedstawia powolne rozpadanie się lodowca. Na jego powierzchni pojawiają się rzeki i kolejne zbiorniki wodne

Lodowiec Spalte

79N to jęzor lodowcowy o długości 80 km i szerokości 20 km. Stanowi on koniec Northeast Greenland Ice Stream, spływający do morza. Północny koniec lodowca, znany pod nazwą Spalte, właśnie ostatnio oderwał się od lodowca 79N.

Teraz stopniowo oddalający się lodowiec Spalte rozpada się na części. Według prof. Jasona Boxa z GEUS, będzie on w najbliższym czasie bardzo dobrze wskazywał tempo ocieplania się klimatu na Grenlandii.

Lodowiec Spalte oderwany od jęzora 79N

Warto tutaj zauważyć, że 79N jest w unikalny sposób połączony z lodowcem znajdującym się na lądzie, przez co - wraz ze zmianami klimatu - to miejsce może stać się najaktywniejszym punktem w procesie topnienia lodowców na Grenlandii.

To przede wszystkim wina zmian klimatycznych

Dr Jenny Turton, badaczka zajmująca się lodowcem 79N na Uniwerystecie w Norymberze zauważa, że atmosfera w tym regionie ogrzała się aż o 3 stopnie Celsjusza w ciągu ostatnich 40 lat. Zarówno w 2019 jak i w 2020 r. zanotowano w tym miejscu rekordowo wysokie temperatury.

Niestety cieplejsze lata przyspieszają topnienie lodowców, także przez to, że woda spływająca z lodowca prowadzi do powstania na jęzorze rzek i tymczasowych zbiorników wodnych. Gdy zamarzają one zimą, ich objętość wzrasta, przez co przyspiesza proces rozrywania lodowca. Dodatkowym negatywnym czynnikiem może być także wyższa temperatura wody, na której lodowiec się unosi.



