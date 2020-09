Choć nikt się tego nie spodziewał, naukowcy z Hawajskiego Instytutu Geofizyki i Planetologii (HIGP) odkryli na biegunowych obszarach Księżyca hematyt, swego rodzaju rdzę, której nikt się tam nie spodziewał.

Na Księżycu nie ma tlenu

Żelazo bardzo chętnie wchodzi w reakcję z tlenem - powodując powstawanie czerwonawej rdzy, o czym aż nadto dobrze wiedzą miłośnicy japońskiej motoryzacji. Problem jednak w tym, że na powierzchni ani we wnętrzu Księżyca nie ma ani trochę tlenu, dzięki czemu na Srebrnym Globie przeważa czyste żelazo, a utlenionego żelaza nie zarejestrowano w próbkach przywiezionych w ramach misji Apollo. Jakby tego było mało, wodór w wietrze słonecznym bezpośrednio uderza w powierzchnię Księżyca, co dodatkowo hamuje proces utleniania. Z tego też powodu obecność hematytu na Księżycu mocno zaskoczyła badaczy.

Według naszej hipotezy hematyt na Księżycu powstaje wskutek utleniania żelaza znajdującego się na powierzchni przez tlen pochodzący z górnych warstw atmosfery Ziemi, który bezustannie wywiewany jest na Księżyc przez wiatr słoneczny, gdy Księżyc przechodzi przez magnetoogon Ziemi przez ostatnie kilka miliardów lat - mówi Shuai Li, autor artykułu opublikowanego dzisiaj w Science Advances.

Niebieskie obszary na mozaice złożonej z pomiarów wykonanych przez sondę Chandrayaan-1 wskazują miejsca o dużej zawartości wody na biegunach Księżyca. To właśnie tam naukowcy odkryli hematyt, formę rdzy.

Indyjska sonda Chandrayaan-1 dostarcza zaskakujących danych

Analizując dane z sondy Chandrayaan-1 badacze zauważyli, że w okolicach biegunów widoczne są zupełnie inne cechy widmowe niż w okolicach księżycowego równika czy w miejscach lądowania misji Apollo. Po pewnym czasie badacze uświadomili sobie, że to, co widzą, to sygnatury hematytu.

Hematyt znaleziono w miejscach, które silnie wiąże się z obecnością wody. Co więcej, jest go więcej po stronie zwróconej w kierunku Ziemi niż po stronie niewidocznej z Ziemi.

Fakt, że więcej hematytu znajduje się po naszej stronie wskazuje, że jego obecność może być jakoś związana z Ziemią. W pewnym momencie przypomniałem sobie odkrycie, jakiego dokonała japońska sonda Kaguya. Według danych przesłanych przez sondę na Ziemię, tlen znajdujący się w górnych warstwach atmosfery Ziemi może być wywiewany w kuerunku Księżyca przez wiatr słoneczny, gdy Księżyc przelatuje co miesiąc przez magnetoogon Ziemi. Może być zatem tak, że to tlen z atmosfery Ziemi utlenia żelazo na powierzchni Księżyca. To odkrycie z pewnością zrewolucjonizuje naszą wiedzę o obszarach okołobiegunowych Księżyca. Okazuje się bowiem, że Ziemia mogła odegrać znacznie większą rolę w ewolucji powierzchni Księżyca niż nam się wydawało - mówi Li.

Badacze mają nadzieję, że w ramach misji Artemis astronauci przywiozą na Ziemię próbki hematytu z Księżyca. Chemiczne sygnatury tych próbek pozwolą ostatecznie potwierdzić hipotezę mówiącą o tym, że hematyt na Księżycu został utleniony przez tlen z Ziemi.