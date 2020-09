Nowy arcyrywal AirPods Pro na horyzoncie. Oto Jabra Elite 85t - w końcu z ANC

Apple AirPods Pro właśnie doczekały się godnego rywala. Jabra Elite 85t dodaje ANC do świetnych słuchawek.

Jabra Elite 65t i 75t to bez dwóch zdań moje ulubione słuchawki TWS (true wireless stereo) na rynku. Są bardzo wygodne, model Elite 75t gra fantastycznie, a prostota ich obsługi w połączeniu ze smartfonami z Androidem i iOS jest niemal tak wielka, jak prostota parowania AirPodsów z iPhone’em.

Bezprzewodowe „pchełki” Jabry nie miały jednak dotąd prawdziwej aktywnej redukcji hałasu. Miały jedynie „system 4 mikrofonów”, który całkiem nieźle odcinał hałas z zewnątrz, ale służył głównie do filtrowania rozmów telefonicznych, nie wyciszania otoczenia podczas słuchania muzyki.

Jabra Elite 85t w końcu mają ANC na pokładzie.

Od strony wizualnej bardzo łatwo pomylić nowy model z poprzednim. Elite 85t różnią się od 75t jedynie kształtem końcówki, która nie będzie teraz wchodzić aż tak głęboko w kanał słuchowy, a mimo to ma zapewnić dobre domknięcie słuchawki w uchu i podwyższyć komfort.

Słuchawki możemy teraz naładować bezprzewodowo, co również jest nowością względem modelu Elite 75t.

Największą nowością jest jednak zastosowany układ ANC, który - według słów producenta - ma być najbardziej zaawansowanym na świecie. Czy tak jest, nie wiadomo. Wiadomo jednak, że dźwięk będzie można regulować w 11 stopniach, co 3 dB i wbudowane ANC będzie dostosowywane do poziomu dźwięku, by zapewnić jak najlepsze filtrowanie hałasu bez wpływu na jakość muzyki. Nie zabrakło też funkcji Hear Through, pompującej dźwięki otoczenia do wnętrza słuchawek przy użyciu zewnętrznego mikrofonu. Można ją zresztą uruchomić na żądanie, dotykając przycisku na słuchawce lub wybierając opcję w aplikacji.

ANC oczywiście nie mogło pozostać bez wpływu na czas pracy słuchawek - o ile bez ANC nadal pracują one przez 7 godzin bez konieczności ich doładowywania, tak z włączonym ANC czas ten spada do 5,5 godziny. Na tle AirPods Pro, które pracują tylko 3 godziny bez doładowywania, to i tak świetny wynik.

Problemem może być cena.

Jabra Elite 85t mają kosztować 229 dol., gdy trafią do sprzedaży w październiku. Nie znamy jeszcze polskiej ceny, ale obstawiam kwotę w okolicach 1000 zł. To oznacza, że Jabra Elite 85t będzie rywalizować z AirPods Pro nie tylko możliwościami, ale także i ceną, a nawet… będzie od słuchawek Apple’a nieco droższa.

Bardzo jestem ciekaw tych słuchawek i tego, czy ANC w nich rzeczywiście może rzucić rękawicę modelom Apple’a, Sennheisera czy Sony. Jeśli tak, szykuje się najlepsza alternatywa dla AirPods Pro.

ANC jako aktualizacja? Poproszę!

Przy okazji premiery słuchawek Jabra Elite 85t pojawiła się też dobra wiadomość dla posiadaczy słuchawek Jabra Elite 75t w wersji zwykłej lub active. Otóż… otrzymają one aktywną redukcję hałasu drogą aktualizacji sprzętu.

Okazuje się, że istniejący system 4 mikrofonów może być wykorzystany do zapewnienia aktywnej redukcji hałasu z prawdziwego zdarzenia. Obecni posiadacze słuchawek otrzymają aktualizację w najbliższych tygodniach, zaś od października wszystkie nowo produkowane egzemplarze będą wyposażone w fabryczne ANC. Do tego wkrótce na rynek trafi wersja Elite 75t WC, z ładowanym bezprzewodowo etui.

Biorąc pod uwagę fakt, że Jabra Elite 75t kosztują mniej niż 700 zł, definitywnie warto dać im szansę. Zwłaszcza teraz, gdy pojawi się w nich funkcja, do której zwykle trzeba dopłacać duże pieniądze.



