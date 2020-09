iOS 14 dostępny od jutra. Już dziś możesz pobrać iOS 14 Golden Master

Pod koniec wrześniowej konferencji Apple zapowiedział premierę finalnych wersji swoich nowych systemów operacyjnych. iOS 14, iPadOS 14, watchOS 7 i tvOS 14 będzie można pobierać już jutro.

Jak co roku Apple zaprezentował nowe wersje wszystkich swoich systemów operacyjnych jeszcze przed wakacjami podczas konferencji WWDC. To właśnie wtedy zobaczyliśmy po raz pierwszy jak będą się prezentowały iOS 14, iPadOS 14, watchOS 7, tvOS 14 oraz macOS 11 Big Sur. Po kilku miesiącach testów przyszła kolej na oficjalną zapowiedź czterech z nich.

Tak rychła premiera nowych wersji oprogramowania okazała się niemałym zaskoczeniem, gdyż zwykle po wrześniowej prezentacji czekaliśmy przynajmniej kilka dni. Tym razem jednak — i to pomimo trwającej pandemii — poczekamy tylko dzień. A na co dokładnie?

iOS 14 wprowadza szufladkę aplikacji, co pozwoli uprzątnąć pulpity, a iPadOS 14 wprowadzi nowe funkcje rysika. Do tego dojdą odświeżone widżety oraz opcja wyboru domyślnej przeglądarki i programu obsługi poczty e-mail. Apple zadba też o naszą prywatność.

Sporo nowości pojawi się też w systemie watchOS 7, który nauczył się analizować sen. Na tle pozostałych rozczarowaniem może być jedynie tvOS 14, gdyż akurat w jego przypadku nie będzie żadnego gruntownego przemeblowania, bo ten system od lat tylko ewoluuje.

A kiedy będzie można pobrać nowe systemy? Spodziewamy się, że nowe wersje oprogramowania zostaną udostępnione jutro o godz. 19:00 polskiego czasu. Zwykle właśnie o tej porze były one udostępniane klientom końcowym w przeszłości.

Od zapowiedzi premiery do udostępnienia systemu ma minąć tym razem mniej niż 24 godziny, ale wielu fanów firmy z Cupertino się niecierpliwi. Dla nich mamy dobrą wiadomość — pojawiła się wersja Golden Master nowego oprogramowania dla deweloperów.

iOS 14 GM to najpewniej dokładnie ten sam kod, który zostanie udostępniony publicznie jutro wieczorem. W przeszłości tylko incydentalnie się zdarzało, by taka wersja nie była identyczna z tą, która potem trafiła do wszystkich chętnych.

Kiedy pojawi się macOS 11 Big Sur?

Tak jak przewidywaliśmy, na wrześniowej konferencji zaanonsowane zostało oprogramowanie urządzeń mobilnych — smartfonów, tabletów i zegarków. Pojawił się też, również zgodnie z oczekiwaniami, bazujący na nim system do przystawek do telewizorów.

Posiadacze komputerów, którzy liczą na rychłą premierę, muszą niestety uzbroić się w cierpliwość. Spodziewamy się, że finalna wersja macOS 11 Big Sur pojawi się dopiero w październiku — możliwe, że razem z nowymi komputerami opartymi o procesory ARM.