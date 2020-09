Super okazja: Samsungi Galaxy S20+ i Galaxy S20 Ultra taniej o tysiaka

2 interakcji

Hiszpański oddział Amazona ma bardzo atrakcyjną promocję na telefon Galaxy S20+ 5G. Za telefon – wliczając dostawę do Polski – zapłacimy niespełna 770 euro. Urządzenie jest w pełni zgodne z polskimi sieciami komórkowymi. Oprócz tego jest wersja Ultra.

Galaxy S20+ 5G to środkowy model sztandarowego telefonu Samsunga – w sprzedaży są jeszcze zwykły S20 oraz S20 Ultra. Typowa cena za S20+ 5G, po sprawdzeniu w porównywarkach cenowych, to na dziś nieco ponad 4,5 tys. zł. A co jeśli bym wam powiedział, że ten sam telefon, z legalnego źródła, można mieć za niecałe 770 euro z dostawą do domu? Czyli za niecałe 3,4 tys. zł?

Niezadowoleni? To co powiecie na najbardziej wypasiony model Galaxy S20, jakim jest wersja Ultra z 5G? Ten sam sklep oferuje go w cenie nieco ponad 900 euro, czyli niecałe 4 tys. zł. Typowa cena tego telefonu w standardowej dystrybucji to około 4,7 tys. zł.

Oba telefony sprzedaje hiszpański oddział Amazonu, który bez problemu wysyła towary do Polski.

Niesamowita promocja. Oszczędzisz nawet tysiąc złotych przy zakupie jednej z wersji Galaxy S20.

Oba telefony przeznaczone są na europejski rynek. To oznacza obecność procesora Exynos zamiast Snapdragon i zgodność z operatorami w Polsce. Telefony oferują zarówno obsługą tradycyjnych kart SIM, jak i e-SIM. Z opisu wynika, że domyślnie ustawionym w telefonie językiem jest hiszpański – jednak to można zmienić już w trakcie wstępnej konfiguracji urządzenia. Jest tylko jeden haczyk.

Samsung na razie nie prowadzi międzynarodowego programu gwarancyjnego. To oznacza, że jeśli sprzęt nam się popsuje w okresie objętym ochroną, nie możemy go oddać do najbliższego centrum serwisowego Samsunga – trzeba będzie odesłać go do Hiszpanii i tamtejszego oddziału Amazona. Czy ta fatyga, która najpewniej i tak nie będzie wymagana, uzasadnia oszczędność tysiąca złotych na zakupie telefonu? O tym już musicie sami zdecydować.



Galaxy S20+ dostępny jest pod tym adresem. Z kolei Galaxy S20 Ultra 5G o tutaj. Nie zdziwcie się ciut wyższą ceną – promocyjny rabat doliczany jest dopiero po przejściu do formularza zamówienia.