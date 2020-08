Microsoft poinformował o kolejnej partii gier, jakie dołączają do usługi Xbox Game Pass. Wybór jest spory – zarówno na konsolach, jak i komputerach osobistych. W tym świetny slasher i kultowa gra RPG.

Ponad 200 gier do wyboru to mało? Nie szkodzi. Na szczęście gier w Xbox Game Pass w bilansie końcowym cały czas przybywa. Dział Xboxa dba, by zarówno użytkownicy komputerów jak i konsol mieli stały dopływ gamingowych nowości. Co nasz czeka tym razem?

Xbox Game Pass – nowe gry na sierpień 2020 r.

Darksiders: Genesis (od 6 sierpnia, tylko na konsole)

To kolejna odsłona świetnej serii slasherów, w której mierzymy się z hordami demonów i aniołów. Czeka nas emocjonująca wyprawa do Piekła i z powrotem – a trup będzie słał się gęsto. Jak tytuł gry sugeruje, jest to prequel serii, opisujący wydarzenia sprzed pierwszej części Darksiders.

It Lurks Below (od 6 sierpnia, konsole i PC)

To survivalowy RPG stworzony przez jednego człowieka. Poziomy w grze są generowane w sposób losowy, więc gra zapewni sporo frajdy również za drugim, trzecim i piętnastym podejściem. Całość cechuje się uroczą estetyką retro-2D.

The Dark Pictures Anthology: Man of Medan (od 6 sierpnia, tylko na konsole)

Bardzo dobra gra przygodowa, opowiadająca losy piątki przyjaciół, która udała się na urlop związany z nurkowaniem. Potężny sztorm nie tylko niweczy ich plany, ale – jak się szybko okazuje – kryje w sobie coś szczególnie złowrogiego i śmiertelnie niebezpiecznego. Dalszy bieg historii zależeć będzie od nas i od decyzji, jakie podejmiemy.

Trailmakers (od 6 sierpnia, konsole i PC)

Zadanie jest pozornie proste. Budujesz pojazd z klocków a następnie wykorzystujesz go do eksploracji obcej planety. Twoim głównym wyzwaniem są prawa fizyki, a wyobraźni ograniczać będzie niewiele blokad – możemy budować superauta, poduszkowce, helikoptery i wiele, wiele więcej.

UnderMine (od 6 sierpnia, konsole i PC)

To gra typu rougelike z wieloma elementami dungoncrawlera. Naszym zadaniem będzie zdobywanie surowców z nieodkrytych lochów i rozwój naszej postaci – dzięki temu ostatniemu z czasem zyskamy dostęp do kolejnych, ciekawych miejsc. Łatwo nie będzie – na naszej drodze staną potężni wrogowie.

Xeno Crisis (od 6 sierpnia, konsole i PC)

Siedem światów. 10 broni. I ty, gotów zmierzyć się z tysiącami zróżnicowanych przeciwników – samotnie, lub na dwa gamepady. Gra mocno inspirowana jest klasyką z 16-bitowych konsol. Twórcy gry chwalą się też świetną ścieżką dźwiękową, co – trzeba przyznać – w klasycznych grach jest szczególnie istotne.

Final Fantasy VII HD (od 13 sierpnia, konsole i PC)

Z tą grą warto się zapoznać. Zdaniem wielu była przełomową dla gatunku jRPG i ogólnie gier wideo. Nie jestem pewien aż tak pozytywnej oceny, tym niemniej niewątpliwie odświeżona wersja klasycznego Final Fantasy wypada znać. Nie tylko z uwagi na poprawioną grafikę, a również – a może przede wszystkim – niesamowitą fabułę.

F1 2019 (już dostępne, konsole i PC)

To na dziś najlepsza seria gier traktująca o Formule 1, na dodatek jest oficjalnie licecjonowana. Możemy więc liczyć nie tylko na świetną oprawę, doskonałą mechanikę od mistrzów z Codemasters, ale też na autentyczne tory, kierowców i bolidy.

Co to jest Xbox Game Pass?

Xbox Game Pass w ramach abonamentu zapewnia nielimitowany dostęp do ponad 200 gier z oferty Xboxa – można je dowolnie instalować i usuwać bez dalszych opłat. Wszystkie gry Xbox Game Studios pojawiają się w XGP zawsze na premierę i pozostają w usłudze na stałe. Gry innych wydawnictw mogą po czasie zniknąć z usługi – jednak wtedy przyznawany jest rabat na ich zakup.

Koszt Xbox Game Pass to 40 zł miesięcznie (tylko konsola), 19 zł miesięcznie (tylko PC) lub 55 zł miesięcznie (PC + konsola + w cenie zawarta jest również usługa Xbox Live Gold + dostęp do xCloud, a więc możliwości strumieniowania gier z chmury na dowolne urządzenie).