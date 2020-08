Plus i Orange zdecydowały się odpowiedzieć na potrzeby licznie przebywających w Polsce białoruskich imigrantów, zaniepokojonych sytuacją w ich kraju. Sieci obniżają koszty międzynarodowych połączeń, by każdy mógł sobie na nie pozwolić.

Z dużym niepokojem – choć też i pewną nadzieją – czytamy kolejne depesze prasowe z Białorusi. U naszych sąsiadów aktualnie trwa rewolucja polityczna, której losy jeszcze nie są znane. Wiemy jednak, że jej cel, a więc urzędująca aktualnie władza, nie chce się poddać bez walki. Nawet nie próbuję wyobrażać sobie zaniepokojenia o życie bliskich i rodziny, jaki muszą czuć przebywający dziś za granicą Białorusini.

Plus i Orange odpowiadają na potrzeby Białorusinów. Złotówka za połączenia międzynarodowe do tego kraju w obu sieciach.

W przypadku pomarańczowego operatora, obniżka dotyczy wszystkich połączeń wykonywanych z telefonów komórkowych w Orange Polska i nju mobile na białoruskie numery stacjonarne i komórkowe. Nowe ceny połączeń międzynarodowych na Białoruś dotyczą klientów ofert abonamentowych zarówno indywidualnych, jak i biznesowych.

Dodatkowo w Orange Flex obowiązują dwa promocyjne pakiety na połączenia z białoruskimi numerami: 10 minut za 5 zł (dostępny z kodem BIALORUS10) i 100 minut za 15 zł (dostępny z kodem BIALORUS100). Pakiety będą ważne przez 14 dni od aktywowania. Aktywować je można do końca dnia w środę, 2 września, w aplikacji Orange Flex w zakładce Kody Promocyjne.

Bardzo podobnie wygląda propozycja Plusa. Stawka złotówki za minutę dotyczy ofert abonamentowych, które weszły na rynek po 31 stycznia 2018 r., Mix oraz na kartę. Obniżona cena obejmuje do tysiąca minut na połączenia z maksymalnie pięcioma białoruskimi numerami. U Plusa promocja trwa do 15 września włącznie.

Nadal nie rozumiemy braku reakcji T-Mobile i Play. Przecież byłoby to dla obu tak łatwy i tak niedrogi do pozyskania wizerunkowy sukces, że o realnym wsparciu dla jego białoruskich klientów nie wspomnę. No ale nie zapominajmy, że lepiej późno niż wcale – obie sieci nadal mają czas na reakcję.



