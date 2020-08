Surface Duo jest drogi, słabo dostępny i ma przeciętną specyfikację, ale i tak jest lepszy niż myśleliśmy

Przedziwny telefon Microsoftu straszy bardzo wysoką ceną i bardzo niską dostępnością. Nie imponuje też danymi technicznymi. Choć, zdaniem pierwszych osób które używały Surface Duo, robi wrażenie w innych aspektach.

Surface Duo to ciekawe urządzenie, biorąc pod uwagę jego oryginalność. Sprzęt ten przypomina nieco telefony LG z etui z dodatkowym ekranem – choć jest od konkurenta nieporównywalnie bardziej smukły i lepiej wyposażony. Telefon Microsoftu pracuje pod kontrolą Androida 10. I, niestety, nie wykorzystuje ani najnowszego i najszybszego procesora, ani też aparatu o przyzwoitych parametrach.

Microsoft sam przyznał, że świetny aparat nie był największym z priorytetów w tworzeniu Duo pierwszej generacji, a zastosowanie zeszłorocznego procesora podobno pozwoliło na wydłużenie czasu pracy na akumulatorze i skuteczniejsze odprowadzanie ciepła. Niezależnie od tego czy kupujemy te wyjaśnienia, czy nie, Surface Duo nie będzie sprzedażowym hitem. Nie ma prawa nim być, skoro jest dostępny wyłącznie w Stanach Zjednoczonych – w cenie 1,4 tys. dol. W kontekście tej kwoty mamy prawo narzekać, zwłaszcza na aparat.

Jaki jest Surface Duo? Prasie nie wolno jeszcze o tym mówić. Na szczęście tylko prasie.

Microsoft już wypożyczył pierwsze egzemplarze amerykańskim dziennikarzom. Ci jednak w zamian za wcześniejszy dostęp do urządzenia podpisali bardzo powszechną w branży umowę NDA – nie mogą nic pisać o urządzeniu do ustalonej daty, poza możliwością pochwalenia się testami. Tyle że telefon zaczął się pojawiać na wyspach promocyjnych u pierwszych amerykańskich operatorów. A przecież byle przechodzień żadnej umowy nie podpisywał.

W minione dni w Sieci pojawiło się całkiem sporo amatorsko zrealizowanych pierwszych wrażeń z urządzeniem. Zresztą nie tylko amatorsko – dziennikarze, którym Microsoft nie wypożyczył urządzenia, również udali się do salonów operatorów. Oto kilka ich ciekawych spostrzeżeń.

Niby znaliśmy wymiary Surface Duo, ale na żywo i tak robi wrażenie smukłością.

Telefon, mimo swojej formy i dwóch wyświetlaczy jeden na drugim w pozycji złożonej, nie powinien być udręką do noszenia w kieszeni. Nie jest oczywiście w żadnym razie tak smukły, jak typowe sztandarowe sprzęty konkurencji, ale przecież z uwagi na swoją konstrukcję nikt tego nie oczekiwał.

Mimo powyższego, Surface Duo jest smuklejszy od Galaxy Note 20 Ultra. Choć Duo za to jest nieco szerszy od typowego telefonu. Jego wymiary, dla przypomnienia, to 14,5 x 9,3 x 1 cm.

Aparat Surface Duo jest daleki od bycia beznadziejnym.

No, czarów tu nie ma. To nadal pojedynczy, 11-megapikselowy moduł (f/2.0, 1.0 µm, 84°). Nie mamy więc wielu obiektywów a i rozdzielczość matrycy zdecydowanie nie imponuje. Spodziewaliśmy się jednak w efekcie jakości typowej dla telefonów przeznaczonych głównie dla firm – w których aparat sprawdza się przy skanowaniu dokumentów czy wizytówek, ale to mniej więcej na tyle.

Nie doczekałem się zgody autorów na republikację ich zdjęć, więc zmuszony jestem odesłać was pod powyższe łącze. Zdjęcia wyglądają całkiem nieźle. Surface Duo to bez wątpienia żaden rywal w kategorii foto dla Huawei P, Galaxy S czy iPhone’a, ale do większości sytuacji powinien wystarczyć.

Zeszłoroczny procesor – a Surface Duo i tak bywa szybszy od Galaxy Note20 Ultra.

Surface Duo został też przetestowany w Geekbenchu. Osiągnął wynik 751 punktów dla przeliczeń jednowątkowych i 2137 punktów dla przeliczeń wielowątkowych. Dla porównania, Galaxy Note20 Ultra z najnowocześniejszym procesorem Exynos osiągnął, odpowiednio, 532 i 2659 punktów. Narzekać powinni więc tylko najbardziej wymagający klienci.

Problem w tym, że cena jak najbardziej jest dla wymagającego klienta.

A w niej, niestety, nie jest zawarta ani topowa wydajność, ani świetny aparat. W przypadku Surface Duo płacimy głównie za wszystko pozostałe. A więc za bardzo smukłą – jak na składany telefon – formę o ponoć doskonałym wyważeniu (według pierwszych wrażeń obie części telefonu mają identyczną masę, mimo iż w jednej znajduje się SoC i mniejszy akumulator, w drugiej większe ogniwo), za ponoć rewelacyjnie działający zawias i oczywiście za dwa – zamiast jednego – wyświetlacze wysokiej jakości.

Surface Duo wyposażony jest w dwa 5,6-calowe wyświetlacze o łącznej rozdzielczości 2700 x 1800 pikseli. Za wydajność odpowiada Snapdragon 855 z 6 GB RAM. Telefon jest zgodny z sieciami LTE, UMTS i GSM. Jego ogniwa mają łączną pojemność 3577 mAh. Wersja z 128 GB pamięci kosztuje 1,4 tys. dol, z 256 GB 1,5 tys. dol. Na razie urządzenie nie będzie dostępne w oficjalnej dystybucji poza Stanami Zjednoczonymi.

Poniżej kolekcja wideo, jakie udało się nagrać przechodniom w salonach operatorów:

