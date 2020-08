samsung galaxy s20 fan edition fe 5G

Wiemy już, jaki ma być Samsung Galaxy S20 Fan Edition. Do sieci trafiła specyfikacja kolejnego smartfona rodem z Korei oraz obrazki przedstawiające jego wygląd.

Chociaż do sprzedaży trafiły już nowe telefony Samsunga z najwyższej półki, czyli Galaxy Note 20, to koreańska firma podobno nie zapomina o dotychczasowej topowej linii, czyli Galaxy S20. Do sieci już jakiś czas temu trafiły informacje, że powiększy się ona już niedługo o kolejny model. Pojawiły się też rendery tego urządzenia.

Galaxy S20 Fan Edition — co już wiemy?

Nowy telefon ma się nazywać oficjalnie Samsung Galaxy S20 FE 5G i będzie edycją specjalną pierwszego tegorocznego sztandarowego smartfona Samsunga. Nie mamy tutaj jednak do czynienia z nowym urządzeniem z najwyższej półki, które będzie kosztowało krocie, a przy okazji potencjalnie kanibalizowałoby sprzedaż nowych smartfonów z serii Galaxy Note.

Zamiast tego Samsung celuje z Galaxy S20 Fan Edition w nieco niższą półkę cenową — podobnie jak robił to w zeszłym roku z Galaxy S10 Lite. W celu obniżenia ceny konieczne było pójście na pewne kompromisy, a najnowsze doniesienia mówią nam o tym, w jakich obszarach Samsung zdecydował się na oszczędności, by obniżyć cenę urządzenia.

Specyfikacja smartfona Galaxy S20 FE 5G.

Pod względem użytych podzespołów nowy telefon nie będzie identyczny z tym, na którym bazuje. Producent nie zdecydował się jednak na zmianę procesora, za to Galaxy S20 Fan Edition ma mieć jednak mniej pamięci i 6 GB RAM w najtańszej wersji. W przypadku wyświetlacza przekątna pozostanie bez zmian, ale nie ma co liczyć na wsparcie odświeżania w 120 Hz.

Oprócz tego Samsung ma zamontować w Galaxy S20 Fan Edition inny zestaw aparatów. Główny obiektyw będzie robił zdjęcia o wielkości 12 megapikseli, a obiektyw telefoto będzie chwytał 8-megapikselowe obrazki z zoomem 3x. Zestaw dopełni obiektyw ultraszerokokątny wykonujący 12-megapikselowe fotografie. Podzespoły zasili akumulator o pojemności 4500 mAh.

Galaxy S20 Fan Edition nie będzie wyglądał identycznie jak Galaxy S20.

Oprócz specyfikacji w porównaniu do bazowego modelu w Galaxy S20 Fan Edition zmienił się nieco wygląd. Urządzenie ma ekran o przekątnej tej samej długości i znany już układ aparatów, ale ma plastikowe plecki zamiast szklanych — podobnie jak ten bazowy model Galaxy Note 20.

W pierwszej kolejności Galaxy S20 Fan Edition trafi do sprzedaży na rodzimym rynku Samsunga w cenie będącej równowartością 750 dol. w lokalnej walucie, czyli o 1/4 mniej niż trzeba zapłacić za bazowy model, a i tak nie zabraknie tutaj modułu 5G.