Jedna z najlepszych aplikacji na iOS i macOS dostępna zupełnie za darmo. Bierz Reedera 4, póki dają

Reeder 4 za darmo. Czy trzeba dodawać coś więcej?

Aplikacje na sprzęty Apple’a mają to do siebie, że zwykle kosztują dużo pieniędzy, choć oferują funkcjonalność podobną do darmowych aplikacji z Androida. Za Reeder 4 zawsze warto było zapłacić, ale teraz, gdy aplikacja jest dostępna za darmo, grzechem byłoby nie pobrać.

RSS to dla wielu czytelników wymarła forma śledzenia treści w internecie, ale dla sporej grupy to wciąż skuteczny sposób na nadążanie za najważniejszymi informacjami i kontrolę tego, w co klikamy w internecie. O ile w ostatnich latach czytniki RSS zostały wyparte przez agregatory pokroju Google News, media społecznościowe i automatyczne podpowiedzi w wyszukiwarce, tak korzystanie z czytnika RSS jest najlepszym sposobem by upewnić się, że czytamy to, co chcemy, a nie to, co podsuwa nam algorytm lub mało rozgarnięci znajomi.

A nie ma lepszego czytnika RSS niż Reeder 4.

Reeder 4 to najlepsza aplikacja do czytania RSS-ów. Korzysta z niej większa część redakcji Spider’s Web i nie bez powodu – jest intuicyjna, pozwala na przeglądanie strumieni RSS z różnych silników (np. Feedly, z którego osobiście korzystam) i idealnie synchronizuje się między urządzeniami. Oczywiście tymi z nadgryzionym jabłkiem na obudowie, bo na inne platformy nadal nie jest dostępna (niestety).





Jest też tak po ludzku piękna, zwłaszcza w wersji 4, która po latach wprowadziła w końcu miniaturki zdjęć przy nagłówkach, co dla wielu – w tym niżej podpisanego – znacznie ułatwia poruszanie się po strumieniu informacji.

Reeder 4 to jedna z tych aplikacji, które podajemy jako obowiązkowe dla każdego, kto posiada sprzęt Apple’a. Sęk w tym, że zwykle za aplikację trzeba zapłacić niemałe pieniądze – 23,99 zł za wersję na iOS i 47,99 zł za wersję na macOS. Drogo, jak na usługę, która potrafi niewiele więcej od np. darmowego Feedly.

Teraz Reeder 4 można pobrać za darmo.

Reeder 4 został przeceniony do zera zarówno w wersji na iOS, jak i w wersji na macOS. A jako że „za darmo” to najlepsza cena, aż żal nie pobrać aplikacji. Tym bardziej, że nie wiemy jak długo potrwa obniżka.

To pozycja obowiązkowa dla każdego posiadacza sprzętów Apple’a. A jeśli jeszcze nie korzystasz z RSS, Reeder 4 to też najlepszy sposób na to, by się do tego sposobu przeglądania Sieci przekonać.

Pobierz Reeder 4 na iOS: https://apps.apple.com/pl/app/reeder-4/id1449412357

Pobierz Reeder 4 na macOS: https://apps.apple.com/pl/app/reeder-4/id1449412482?mt=12