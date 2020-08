OLED i Ambilight to doskonałe połączenie. Nowa generacja telewizorów Philipsa trafia do Polski

Do obrotu na polskim rynku trafiają telewizory Philips OLED 805, 855 i 865. Różnią się nieznacznie wyposażeniem, a łączy je procesor obrazu P5, matryca OLED od LG Display i unikalny system rozświetlający Ambilight.

OLED czy LCD (w szczególności QLED)? Ten spór będzie jeszcze długo trwał, a przewaga jednej technologii nad drugą wcale nie jest taka oczywista. Ja jednak preferuję doskonałą czerń OLED-ów nad jasność tańszych i trwalszych LCD. A na dodatek uwielbiam pewien festyniarski dodatek, jakim jest Ambilight.

Nie jestem czy to w dobrym guście, ale nie dbam o to. Ambilight to mechanizm rozświetlający ścianę znajdującą się za telewizorem na różne sposoby – ten najfajniejszy to synchronizacja tegoż doświetlenia z treściami wyświetlanymi na telewizorze. Całość prezentuje się bardzo efektownie i paradoksalnie nie odwraca uwagi od ekranu, a wzbogaca to, co widzimy w naszym widzeniu peryferyjnym. OLED i Ambilight więc dla mnie stanowi połączenie idealne.

W tym specjalizuje się Philips. Który właśnie wprowadza do Polski najnowszą generację swojej linii telewizorów Philips OLED.

Nie jest to przy tym szczególnie ważne uaktualnienie, o czym miałem okazję wam już donieść podczas międzynarodowej prezentacji nowych produktów. Telewizory OLED 805, 855 i 865 dziedziczą niemal wszystkie cechy zeszłorocznej linii OLED 8x4. Możemy więc liczyć na doskonały OLED-owy kontrast i umiejętną obróbkę parametrów obrazu przez uznany już w branży układ Philips P5. Niezmiennie możemy liczyć na obsługę HDR10+, Dolby Vision i Dolby Atmos.

Kluczową nowością jest uaktualnienie wspomnianego procesora o oparte o sztuczną inteligencję algorytmy rekonstrukcji obrazu. To oznacza, że nowe telewizory Philipsa będą bardzo umiejętnie podnosić rozdzielczość treści HD do Ultra HD. Mechanizm analizuje i rozpoznaje zawartość na ekranie, odpowiednio stosując dodatkowe wyostrzanie, podbijanie kolorów, usuwanie szumów i tak dalej. Philips podszedł jednak do tematu nieco inaczej niż konkurencja.

Mechanizm SI w telewizorach Samsunga czy LG działa niezależnie od wybranego trybu pracy (kino, żywy, gra, naturalny, itd.). Tymczasem w nowych OLED-ach Philipsa stanowi on osobny tryb pracy, obok pozostałych. Możemy więc wybrać Tryb Kino dla wierności obrazu lub Tryb SI, jeśli chcemy, by (w teorii) był od oryginału lepszy.

Niestety w nowych urządzeniach zabrakło obsługi HDMI 2.1 (w tym eARC) HGiG (przydatne do kalibracji HDR w grach wideo). Szkoda, bo przecież to sezon zakupów nowych konsol do gier, które zaoferują korzyści w formie nowych trybów pracy, dostosowanych do możliwości HDMI 2.1. Na szczęście to również oznacza, że świetna linia OLED 8x4 będzie istotnie tańsza. Dla kogoś kto marzy o połączeniu OLED-a z Ambilightem dawno nie było lepszego momentu na zakup telewizora.

No ale to nie koniec nowości w Philips OLED 805, 855 i 865, choć pozostałe są dość drobne.

Nowe telewizory obsługują technikę DTS Play-Fi z możliwością stworzenia systemu multiroom. Marka zafundowała telewizorom również znaczący lifting wizualny – bardziej eleganckie wykończenie, nowy kształt podstawy oraz podświetlany pilot pokryty skórą firmy Muirhead pozyskiwaną ze zrównoważonych źródeł.

Uaktualnienia doczekał się też system audio – dla tych z was, którzy z jakiegoś względu do tak wysokiej klasy telewizora odmawiają dokupienia chociaż najtańszego (a i tak lepszego niż wbudowany system większości telewizorów) soundbara. System audio o mocy 50 W doczekał się (ponoć) lepszego głośnika niskotonowego, a ulepszone głośniki średniotonowe i wysokotonowe oferować mają bardziej klarowne brzmienie.

Philips OLED 805, OLED 855 i OLED 865 – ceny i dostępność.

Nowe modele telewizorów trafią do sprzedaży jeszcze w tym miesiącu w rekomendowanych cenach:

Philips OLED 805 / 855/ 865 w rozmiarze 55 cali – 8000 zł

Philips OLED 805 / 855/ 865 w rozmiarze 65 cali – 11 500 zł