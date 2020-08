Zażółć gęślą jaźń. Xiaomi Mi Band 5 już z polskim interfejsem

Jedna z najpopularniejszych opasek na rynku niedawno doczekała się nowej wersji. Na razie bez polskiego interfejsu, ale to lada moment się zmieni.

Mi Band to jedna z bardziej udanych linii produktowych Xiaomi. Trudno te opaski fitnessowe nazwać najlepszymi na rynku – do tego im brakuje bardzo wiele. Oferuje jednak rewelacyjną relację możliwości i jakości do ceny. Zresztą to podejście już od dawna jest receptą na sukces Xiaomi.

Mi Band 5 na razie nie oferuje interfejsu w języku polskim… no właśnie, na razie. Jeżeli wierzyć doniesieniom z Twittera – a nie mamy powodów, by je podważać – trwa publikowanie nowej wersji oprogramowania dla opasek. Tym razem z możliwością wybrania naszego języka.

Xiaomi Mi Band 5 po polsku. Już niedługo.

Opaska Mi Band 5 wyposażona została w 1,1-calowy wyświetlacz AMOLED, pracujący w rozdzielczości 126 x 294 piksele i jasności 450 nitów. Opaska umożliwia śledzenie 11 rodzajów treningu oraz aktywne monitorowanie pulsu, dzięki czemu może nas także ostrzec w razie wykrycia nieprawidłowości w nim. Mi Band 5 ładowany jest magnetycznie. Opaska jest wodoszczelna (do 50 m) i oferuje czas pracy bez ładowania akumulatora do 14 dni.

Poza rejestrowaniem ćwiczeń – takich jak bieg, rower, pływanie czy joga – Mi Band 5 ma analizować nasze ogólne zaangażowanie w ruch i fitness i szacować, jaki ma ono wpływ na naszą kondycję. Opaska potrafi też monitorować jakość naszego snu. Można też ją wykorzystać jako zdalny przycisk migawki do aparatu w telefonie, czy śledzić dzięki niej cykl menstruacyjny.