GoPro rusza z serwisem streamingowym. To może być nowe rozdanie

Jeżeli twój wyczyn jest tak ekstremalny, że nie wiesz, czy wrócisz z kamerą w jednym kawałku, teraz będziesz mógł go strumieniować na żywo wprost z GoPro. Rusza nowa platforma podobna do Twitcha.

GoPro rusza z platformą do strumieniowania nagrań z kamer na żywo. Wyobraź sobie, że skaczesz ze spadochronem z kamerą GoPro umieszczoną na kasku, a twoi widzowie mogą przeżywać skok razem z tobą. Będą widzieć dokładnie to co ty, dokładnie w tym samym momencie co ty. Bez montażu, bez pudrowania niewygodnych elementów. Jeśli coś pójdzie nie tak, widzowie doświadczą tego na żywo.

A teraz wyobraź sobie platformę, gdzie jako widz masz dostęp do setek takich filmów dostępnych na żywo. Taką platformę niebawem otworzy GoPro.

Filmy na żywo zmieniają wszystko.

Pamiętacie historyczny skok Feliksa Baumgartnera ze stratosfery? W ramach misji Red Bull Stratos australisjki skoczek wykonał skok ze spadochronem z kapsuły wyniesionej na wysokość 36 km. Dwudziestominutowy wyczyn zakończył się sukcesem, a Baumgartner pobił trzy rekordy świata.

To wydarzenie można było oglądać online, na żywo, a interesowały się nim praktycznie wszystkie media na świecie. Całość była rejestrowana kilkoma kamerami GoPro.

Innym przykładem emocjonującej transmisji online z ostatnich miesięcy był start wspólnej misji załogowej SpaceX i NASA, w której pierwszy raz w historii prywatna firma wysłała ludzi w kosmos. Rakieta Falcon 9 za pośrednictwem kapsuły Crew Dragon skutecznie wysłała dwóch astronautów na Międzynarodową Stację Kosmiczną, a sama bezpiecznie wróciła na Ziemię i wylądowała. To wydarzenie setki tysięcy ludzi śledziło na całym świecie z wypiekami na twarzy.

GoPro tworzy nową platformę poświęconą transmisjom na żywo.

Przykłady wymienione wyżej to najbardziej spektakularne widowiska realizowane przy użyciu kamer sportowych, ale na Ziemi nie brakuje przecież emocjonujących wyczynów, które warto pokazać innym.

GoPro poinformowało, że tworzy nową platformę do strumieniowania filmów na żywo wprost z kamer tej firmy. Będzie to coś na kształt YouTube’a (czy może bardziej Twitcha), gdzie wszystkie transmisje będą wyświetlane na żywo. Usługa zostanie udostępniona dla subskrybentów planu GoPro Plus. Zobaczymy w niej filmy z trzech kamer: Hero 8 Black, Hero 7 Black oraz Hero Max. Tylko te modele w ofercie GoPro mają możliwość strumieniowania na żywo.

Dla GoPro to może być nowe rozdanie.

Filmy z kamery GoPro potrafią wciskać w fotel, szczególnie jeśli oglądamy na nich sporty ekstremalne. Jeśli jednak widzimy film, możemy mieć pewność, że raczej wszystko skończyło się dobrze. Kamera wróciła cała i zdrowa, a materiał udało się zgrać i obrobić.

W przypadku filmów strumieniowanych na żywo takiej pewności nie ma. Uczestniczymy w wydarzeniu nie wiedząc co wydarzy się za chwilę. Do tego obserwujemy akcję z samego środka, z punktu widzenia sportowca. Taka perspektywa oglądania sportów ekstremalnych zapowiada się widowiskowo i bardzo emocjonująco.

Jeśli użytkownicy dostarczą odpowiednio dużo treści, nowy serwis może być wielkim hitem. Z ogromną ciekawością prześledzę filmy, kiedy tylko usługa wystartuje. Całość ma być dostępna na stronie GoPro.com.

