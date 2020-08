Android 11 na smartfonach Xiaomi i Poco. Te urządzenia dostaną aktualizację

Android 11 jest jeszcze w fazie beta, ale kolejni producenci już ogłaszają, które z ich smartfonów otrzymają aktualizację. Teraz taką listę zaprezentowało Xiaomi.

Testy Androida 11 mają się ku końcowi i wkrótce najnowszy Zielony Robot trafi na pierwsze urządzenia. Producenci już się zbroją i przygotowują swoje smartfony na otrzymanie aktualizacji.

Xiaomi właśnie opublikowało listę urządzeń, które otrzymają aktualizację do najnowszej wersji Androida.

Android 11 na telefonach Xiaomi - kto dostanie aktualizację?

Według wpisu na forum Mi.com Xiaomi już rozpoczęło wewnętrzne testy Androida 11 na szeregu urządzeń. Oto lista smartfonów, które już są testowane i które otrzymają aktualizację do Androida 11 jako pierwsze:

Xiaomi Mi 10

Xiaomi Mi 10 Pro

Xiaomi Mi 10 Lite Zoom

Poco F2 Pro/Redmi K30 Pro

Poco F2/Redmi K30

Redmi K30 5G

Redmi K30i 5G

Xiaomi Mi CC 9 Pro

Xiaomi Mi Note 10

Xiaomi Mi Note 10 Pro

Xiaomi Mi Note 10 Lite

Redmi K20/Mi 9T

W późniejszym czasie aktualizację do Androida 11 otrzymają również:

Xiaomi Mi 9

Xiaomi Mi 9 Pro 5G

Xiaomi Mi 9 SE

Xiaomi Mi 9 Lite

Xiaomi Mi 9T Pro

Xiaomi Mi A3

Redmi 10X Pro

Redmi 10X 5G

Redmi Note 9

Redmi Note 9 Pro Max

Redmi Note 9 Pro

Redmi Note 9s

Redmi 9C

Redmi 9A

Poco M2 Pro

Blackshark 3S

Blackshark 3 Pro

Blackshark 3

Blackshark 2 Pro

Blackshark 2

Lista jest dość obszerna, lecz smuci fakt, iż aktualizacji do Androida 11 nie otrzymają urządzenia wydane w 2018 r., nawet topowy Xiaomi Mi 8 oraz Xiaomi Mi Mix 2. Dla tych urządzeń cykl planowanych aktualizacji zatrzymał się niestety na Androidzie 10, a póki co nie słychać, by Xiaomi miało zamiar wydłużyć wsparcie dla swoich urządzeń - jak zrobił to właśnie Samsung, wydłużając okres aktualizacji rozwojowych do 3 lat.

Kiedy aktualizacja Xiaomi do Androida 11?

Tego niestety nie wie nikt. I to dosłownie, bo nawet przedstawiciele Xiaomi nie są w stanie podać dokładnej daty, gdy nowy Android trafi na urządzenia firmy. Jest to uzależnione od zbyt wielu czynników: dystrybucji, operatora, konkretnego modelu urządzenia. To wszystko sprawia, że te same urządzenia mogą otrzymać aktualizację do nowej wersji Androida w odstępie nawet kilku miesięcy.

Pozostaje tylko cierpliwie czekać i z zazdrością patrzeć na posiadaczy iPhone’ów, którzy aktualizację do najnowszego iOS-a otrzymają w dniu debiutu nowego iPhone’a.

Android 11 - co nowego?

Po szczegółowy opis nowości w Androidzie 11 zapraszam do naszych poprzednich tekstów:

W dużym skrócie Android 11 to jednak przede wszystkim:

Wygodniejsza komunikacja - dymki chatu pojawią się we wszystkich komunikatorach, nie tylko w Messengerze

Zwiększone bezpieczeństwo - aplikacjom będzie można przyznawać tymczasowe uprawnienia, które zostanie cofnięte gdy tylko aplikacja pobierze niezbędne dane

Wsparcie dla niestandardowych wyświetlaczy - czyli takich, które mają wszelkiego rodzaju krzywizny i wcięcia. Dzięki temu wsparciu aplikacje będą wiedziały, gdzie nie mogą wyświetlać treści

Nowe menu udostępniania - Android 11 uporządkuje listę aplikacji, w których możemy udostępnić daną treść

Funkcja rejestrowania ekranu - czyli coś, co od dawna mają u siebie nakładki producentów, a czego czysty Android 11 nadal nie ma. Wideo będzie można rejestrować z dźwiękiem lub bez niego.

Do tego dochodzi oczywiście szereg pomniejszych nowości.

Cieszy fakt, że lista smartfonów Xiaomi mających otrzymać Androida 11 jest tak pokaźna. Jako jeden z największych dostawców urządzeń mobilnych na świecie firma powinna świecić przykładem w tej materii i choć odrobinę przyczynić się do spadku fragmentacji Androida, która wciąż jest ogromna.

Według danych za kwiecień 2020 r., poprzednia dystrybucja - Android 10 - jest zainstalowana dopiero na 8,2 proc. urządzeń. Jeśli tempo aktualizacji do Androida 11 będzie podobne, znakomita większość użytkowników będzie mogła o Androidzie 11 co najwyżej poczytać na Spider’s Web, bo prawdodpobnie zmieni telefon na nowy szybciej, niż otrzyma nową wersję Zielonego Robota.



