Nie ma czasu na głupoty. Microsoft zaorał produkcję Xboksa One

Microsoft zatrzymał produkcję konsol Xbox One X i Xbox One S: All-digital Edition. Przez pewien czas produkowane jeszcze będą konsole Xbox One S, jednak wszystkie siły mają już niedługo skupić się na nowej generacji.

Kiedy nieprodukowany już dziś Xbox One był prezentowany przez Microsoft, świat się zdziwił. Przyszłość Xboxa miała być… telewizją? Brakiem możliwości wolnej odsprzedaży gier? Sterowaniem telewizorem i grami za pomocą tanecznych kroków? To była bardzo dziwna premiera, a Microsoft za swoją pomyłkę zapłacić surową cenę: Xbox One sprzedał się ponad dwukrotnie gorzej od PlayStation 4.

Na szczęście Microsoft szybko zrozumiał swój błąd – inaczej dziś o Xboksie nawet byśmy nie rozmawiali. Wymieniono kierownictwo działu, a celem rozwoju znów stali się gracze i gry wideo. Konsola Xbox One została zastąpiona przez Xbox One S, a z czasem pojawił się jeszcze dużo wydajniejszy Xbox One X. Wszystkie trzy konsole są oczywiście wzajemnie ze sobą zgodne, różniąc się wyłącznie jakością obrazu oferowanego w grach i multimediach.

Teraz jednak historia Xboxa One powoli się kończy.

To pierwszy etap wygaszania generacji Xbox One na rzecz nadchodzącej Xbox Series. W produkcji nadal pozostanie Xbox One S, jako urządzenie oferujące absurdalnie wręcz korzystną relację możliwości do ceny, które zapewne jeszcze będzie znajdować nabywców, mimo iż jego czas się kończy. Wersja bez napędu i wersja z mocniejszym układem graficznym będą jednak powoli znikać ze sklepów i z oferty.

Microsoft nie podał dokładnych dat porzucenia osób, które zakupiły którąś z konsol Xbox One. W kwestii wsparcia serwisowego prawdopodobnie możemy być spokojni, wszak Xbox 360 nadal jest przyjmowany w punktach serwisowych i nadal otrzymuje łatki systemowe, mimo iż konsola ta pojawiła się na rynku pod koniec 2005 r.

W kwestii gier na Xbox One wiemy, że:

Studia z Xbox Game Studios do końca 2022 r. mają wydawać wszystkie swoje gry zarówno na Xboxa One, jak i na Xboxa Series

Studia z Xbox Game Studios mają wydawać gry na Xboxa One przez najbliższe kilka lat

Zewnętrzne studia mogą, jak zawsze, robić co chcą. Należy założyć, że jeszcze przez przynajmniej dwa lata będą wydawać gry na Xboxa One – wszak więcej potencjalnych klientów będzie przez ten czas na starszej z platform

Przyszłość należy jednak do konsol Xbox Series.

Pierwszą z nich, Xbox Series X, już poznaliśmy. W przyszłym tygodniu mamy poznać pierwsze gry Xbox Game Studios na nowy sprzęt, a w przeciągu najbliższych tygodni jego cenę. Poza Xboxem Series X, według niepotwierdzonych informacji, powinniśmy się spodziewać tańszego Xboxa Series S.

Xbox Series S ma różnić się od droższej konsoli brakiem napędu optycznego i tańszym układem graficznym. Gry mają działać na Series X zazwyczaj w rozdzielczości 4K przy 60 kl./s, na Series S w rozdzielczości 1080p przy 60 kl./s.