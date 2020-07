Ładniejsze Menu Start i spersonalizowany pasek zadań. Oto nowości w Windows 10 Insider Preview Build 20161

Członkowie programu Windows Insider dostali dostęp do nowej wersji systemu Microsoftu. Przyglądamy się nowościom w Windows 10 Insider Preview Build 20161.

Microsoft udostępnił właśnie nowiutką testową kompilację swojego systemu operacyjnego w kanale Dev. Co prawda nie ma gwarancji, że wszystkie z dodanych w niej funkcji trafią do kolejnej produkcyjnej wersji Windows 10, a tak właściwie mogą nie pojawić się w niej w ogóle, ale entuzjaści i programiści mają możliwość przyjrzenia się temu, nad czym w pocie czoła pracują obecnie inżynierowie z Redmond.

PS Nie wszystkie nowe funkcje trafią do wszystkich członków programu jednocześnie, Microsoft udostępnia je falami

Windows 10 Insider Preview Build 20161 — co nowego?

Nowości w Menu Start

Użytkownicy po wgraniu nowej kompilacji zobaczą zmiany już w menu start. Jego design został uproszczony i zniknęło jednolite tło pod logo aplikacji na liście. Zastąpiło je tło częściowo przezroczyste, co daje najlepszy efekt przy ikonach wykorzystujących Fluent Design, wśród których są Microsoft Office, przeglądarka Edge oraz liczne aplikacje systemowe. Przy wprowadzaniu zmian uwzględniono jednocześnie tryb jasny i ciemny, a w tym drugim przypadku można wybrać kolor przewodni, który pozwoli nadać akcent ramce i kafelkom.







Odświeżone menu ALT-TAB

Zmian doczekało się również menu multitaskingu, gdzie będą wyświetlane wszystkie karty z przeglądarki, a nie tylko po jednej aktywnej z każdego okna, aczkolwiek tę funkcję można wyłączyć oraz wybrać wyświetlanie tylko trzech lub pięciu ostatnich kart. Aby z niej skorzystać, trzeba korzystać z Microsoft Edge w wersji Canary lub Dev (83.0.475.0 lub wyższa) i mieć nieco szczęścia — na start nie będą mieli dostępu do niej wszyscy.

Perosnalizacja paska zadań

Microsoft będzie badał, które z domyślnych ustawień Taskbara będą sprawdzały się najlepiej w praktyce dla nowych kont. Microsoft dąży do minimalizmu i nie chce, by użytkownicy mieli poczucie, że ktoś wciska im bloatware.

Łatwiejsza obsługa Powiadomień

Od teraz w powiadomieniu typu toast zawarte będzie logo aplikacji, a w rogu pojawi się przycisk X pozwalający na jego szybkie odrzucenie. Windows 10 przestanie też wyświetlać powiadomienie o funkcji Focus Assist i toasta z podsumowaniem, ale można włączyć je ponownie w ustawieniach.

Usprawnione menu Ustawień

Kolejne elementy Panelu Sterowania trafią do menu Ustawienia | System | O systemie. Informacje o urządzeniu będzie można przy tym łatwo skopiować, a osoby potrzebujące więcej danych nadal mogą się dostać do menu starego typu.

Nowości w trybie tabletowym

Po odłączeniu klawiatury w urządzeniu typu 2-w-1 nie będzie się już pojawiało powiadomienie, które wymaga kliknięcia, by interfejs zmienił się w ten przystosowany do tabletów z pewnymi usprawnieniami do obsługi dotykiem — zmiana nastąpi automatycznie. Tryb tabletowy znika też z menu szybkich ustawień na urządzeniach bez dotykowego ekranu, a Windows 10 będzie wykrywał obecność klawiatury przy bootowaniu i odpowiednio dobierze tryb pracy.

Windows Insider — łatki i znane błędy

Microsoft naprawił liczne błędy związane z m.in. obsługą kontrolera od konsoli Xbox oraz instalacją gier i aplikacji. Przyspieszono też wylogowywanie się użytkownika, naprawiono funkcję resetowania komputera do ustawień fabrycznych z poziomu ustawień i poprawiono wyświetlanie stanu naładowania urządzeń podpiętych via Bluetooth.

Poprawiono też błędy związane z crashowaniem się ustawień mikrofonu, gdy jakaś aplikacja typu win32 nagrywała dźwięk, a ustawienia dźwięku nie będą się wysypywały po kliknięciu w komunikat, że nie znaleziono urządzeń wejścia. Podobne usterki usunięto też z menu drukarki, ale niestety nie wszystkie błędy udało się wyeliminować, a z listą znanych można zapoznać się na stronie Microsoftu.

Microsoft przygotował też nową odsłonę witryny internetowej programu Windows Insider. Ta dostępna jest na razie w języku angielskim.