Watch Dogs 2 za darmo. Ustaw przypomnienie, żeby odebrać, bo będzie mało czasu

Chociaż targi E3 się w tym roku nie odbyły, wydawcy gier nie próżnują. Ubisoft lada moment zorganizuje swoją własną konferencję. Gracze, którzy zdecydują się ją obejrzeć, dostaną cyfrową kopię gry Watch_Dogs 2.

Ubisoft Forward to zaplanowana na 12 lipca konferencja francuskiego wydawcy. Tego dnia o godz. 21:00 polskiego czasu dowiemy się, jak będzie wyglądała przyszłość takich marek jak Assassin’s Creed i Watch Dogs oraz nowiutkiego Hyper Scape. Spodziewamy się kolejnych zwiastunów tych oraz wielu innych gier.

Konferencja na otarcie łez po targach E3, które nie odbyły się z powodu koronawirusa, odbędzie się w całości online. Ubisoft Forward to tym samym kolejne po EA Play 2020 tego typu wydarzenie, na którym zabraknie publiczności ze względu na trwającą pandemię. Ubisoft zachęca jednak, by gracze śledzili ją w swoich domach. Jeśli się na to zdecydują, dostaną specjalny bonus.

Watch Dogs 2 za darmo

Fani, którzy będą oglądali Ubisoft Forward, dostaną od firmy za darmo kopię gry Watch_Dogs 2 w wersji na PC. Będzie można pobrać ją z platformy UPlay. Trzeba się jednak spieszyć — okienko na przypisanie tej produkcji do swojego konta w sklepie Ubisoftu będzie krótkie.

Gracze, którzy mają chrapkę na pecetową wersję Watch_Dogs 2 bez dodatkowych opłat, powinno się zalogować na swoje konto Uplay pomiędzy prezentacją Trackmanii oraz zakończeniem wydarzenia. Logowania należy dokonać na stronie internetowej poświęconej Ubisoft Forward, którą przygotował wydawca.

Jeśli jeszcze nie mieliście okazji zagrać w Watch_Dogs 2, to bardzo polecam. To gra akcji, w której wcielamy się w członka hakerskiej organizacji DedSec walczącego za pomocą smartfona ze złowrogimi korporacjami na terenie San Francisco.