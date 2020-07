Przenoszący numery najczęściej wybierali Plusa

7 interakcji

Jeśli przenosiłeś w ostatnim czasie numer telefonu do innego operatora, jest duża szansa, że wybrałeś Plusa. Według najnowszego raportu za drugi kwartał 2020 r., Plus był numerem jeden. Skąd odpływali klienci?

Prezes UKE udostępnił raport przenoszenia numerów w II kwartale 2020 r. Był to okres naprawdę szczególny, ponieważ przypadał na zamknięcie gospodarki wywołane koronawirusem. Od razu widać to w statystykach, bowiem numer przeniosło w tym okresie tylko 279884 klientów. Dla porównania, w drugim kwartale ubiegłego roku doszło do 458384 zmian, a w pierwszym kwartale 2020 r. było prawie 430 tys. przeniesień.

Kto zyskał, kto stracił? Plus na dużym plusie.

Przejdźmy zatem do konkretów. Drugi kwartał zdecydowanie wygrał Polkomtel (Plus), do którego przeszło 67521 numerów. Odeszło 46577, co sumarycznie daje najlepszy bilans na poziomie 20944 nowych klientów.

Na drugim biegunie znalazł się operator P4 (Play), od którego odpłynęło 104363 numerów, a przybyło 47192. Daje to sumaryczny wynik utraty 57171 tys. numerów.

W wielkiej czwórce pod kreską znalazł się też T-Mobile notując sumaryczną stratę 11620 numerów. Orange zakończył kwartał z sumarycznym wynikiem 9518 numerów więcej.

Warto odnotować też zaskakująco duży wzrost w Premium Mobile, którym jest operatorem wirtualnym z Grupy Cyfrowy Polsat. Premium Mobile zakończył kwartał z wynikiem wyższym o 13672 numery niż w pierwszym kwartale.

Cały raport można prześledzić na stronie Urzędu Komunikacji Elektronicznej.