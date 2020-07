PlayStation 5 pojawiło się w polskim sklepie za 2499 zł

59 interakcji

Konsola PlayStation przez chwilę była dostępna do kupienia w x-komie za 2499 zł. Nie cieszcie się jednak zbyt szybko. Niewykluczone, że jedynie zabieg marketingowy sklepu.

Odkąd znamy wygląd, specyfikację i gry, największą zagadką w kwestii PlayStation 5 pozostaje cena konsoli. Duży i rekordowo szybki dysk SSD w połączeniu z nowymi podzespołami zapowiada raczej wysoki poziom cenowy, ale z drugiej strony, Sony nie może przesadzić z ceną. Jeśli będzie za drogo, to będzie to oznaczało bardzo powolny proces przechodzenia graczy na nową generację.

Polski sklep wychodzi przed szereg. Konsola PlayStation 5 pojawiła się w cenie 2499 zł.

Przez moment na stronie x-komu była dostępna konsola PlayStation 5 z dyskiem SSD o pojemności 1 TB w cenie 2499 zł. Był to wariant wyposażony w odtwarzacz płyt. Oferta bardzo szybko zniknęła ze strony sklepu, ale uchowały się zrzuty ekranu.

Na stronie sklepu znalazła się informacja, że wysyłka rusza 20 listopada 2020 r. Całość wygląda bardzo wiarygodnie, włącznie z poziomem cenowym. Według przecieków, konsola PS5 z czytnikiem płyt Blu-Ray może kosztować 499 dol., a wersja Digital Edition może być wyceniona na 399 dol. Jeżeli udałoby się w Polsce nie przekroczyć kwoty 2500 zł za droższy wariant, byłoby to świetną ceną.

Niestety obawiam się, że patrzymy wyłącznie na marketing.

Skąd ta obawa? Dział PR x-komu słynie z nieszablonowych akcji, dzięki którym o sklepie jest głośno i bardzo lubi real time merketing oraz wszelkie inicjatywy, które mają szansę ponieść się wiralowo w mediach społecznościowych.

Obawiam się, że do podobnej sytuacji doszło tym razem. X-kom jest pierwszym w Polsce sklepiem, w którym pojawiła się konsola PS5. Wcześniej kilkukrotnie takie sytuacja zdarzały się w Stanach Zjednoczonych, ale zawsze oferty okazywały się nieprawdziwe. Wyciek ceny tak szalenie istotnego sprzętu elektronicznego akurat w Polsce? I do tego akurat w sklepie słynącym z niesztampowych działań marketingowych? Cóż, wygląda to co najmniej podejrzanie.

Istnieje też drugie wyjaśnienie. Czasami sklepy tworzą stronę produktu na długo zanim towar do nich trafi, a nawet zanim… powstanie. Taki przykład obserwowaliśmy przy ładowarce Apple AirPower, która też przez chwilę była dostępna w x-komie w cenie 999 zł, mimo że do dziś nie miała premiery rynkowej. Takie praktyki pomagają budować pozycję SEO w wyszukiwarce, dzięki czemu strona sklepu znajdzie się wyżej w wynikach wyszukiwania.

Oczywiście jest też trzecia możliwość, czyli wyciek. Być może ceny są już znane, ale nie są podawane publicznie. Być może wszystkie sklepy świata uszanowały embargo Sony, a akurat x-komowi zdarzyła się wpadka z omyłkowym kliknięciem przycisku „publikuj” na stronie produktowej PS5. Taka możliwość istnieje, ale chyba wszyscy czujemy, że prawdopodobieństwo jej zaistnienia mieści się w okolicach zera.

Więc co z ceną PlayStation 5?

Na razie cena konsoli nadal nie jest oficjalnie znana, ale jeśli mam obstawiać, nie wydaje mi się, by w momencie premiery konsola kosztowała u nas 2499 zł. Jeśli w Stanach Zjednoczonych zobaczymy debiut w ceną 499 dol., spodziewałbym się w Polsce poziomu bliższego 2800–2900 zł. Obstawiam jednak, że cena 2499 zł będzie realna po jakimś czasie od premiery, kiedy kurz już opadnie, a pierwsza fala klientów zakupi sprzęt.